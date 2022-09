След смъртта на кралица Елизабет II нейният 73-годишен син Чарлз, който стана крал Чарлз III, се възкачи на трона и вниманието към неговата личност нарасна значително. Обществото се интересува от маниерите на монарха, неговите хранителни навици и поведение с придружителите. По този повод ви припомняме информацията за изискванията на кралската особа, която изтече в медиите.

И така, в документален филм от 2015 г., наречен „Serving the Royals: Inside the Firm“, Пол Бърел, който е бил иконом на кралица Елизабет II и принцеса Даяна, говори за тогавашния принц Чарлз:



"Всяка сутрин пижамата му се глади, връзките му се гладят, щепселът във ваната трябва да е в определено положение и температурата на водата трябва да е хладна. В същото време ваната трябва да е само наполовина пълна. Всяка сутрин, слугите му изстискват на четката му 2, 5 см паста за зъби".

От 2003 г. служителите му в Кларънс Хаус, където той живееше със съпругата си, кралицата Камила, го наричаха „разглезен принц“. Според бившия служител на краля Греъм Нюболд, монархът е придирчив към всичко и особено що се отнася до храната.



Крал Чарлз III Снимка: GQ

"Денят му по традиция започва със здравословна закуска, която включва домашен хляб и разнообразни пресни плодове и сокове. Той настояваше да се използва тава за затопляне, за да поддържа сиренето и бисквитите си топли до определена температура. Ако температурата не отговаряше на вкуса на принца, той категорично отказваше да яде. "

"Където и да отиде принцът по света, кутията със закуска е винаги с него. Той има шест различни вида мед, няколко специални вида мюсли, сушени плодове и домашен хляб", казва Нюболд.

Друга конкретна заявка за закуска беше разкрита от бившия кралски готвач Дарън Макгрейди, който работи за семейство Уиндзор повече от 15 години. Той обясни, че Чарлз III обичал да се грижи кралският килер да е добре зареден с „неговата собствена продукция“.

"Инструкциите бяха да сложа две сливи върху ястието, да сложа сока върху подноса и да му го изпратя за закуска. Изпратих две сливи и той изяде едната и върна втората, след което я върнах обратно в буркана, докато следващия път, една сутрин, си помислих: „Добре, той яде само една слива за закуска“, затова сложих само една слива в чинията и я изпратих в трапезарията. Тогава влезе дежурният сервитьор и каза: "Може ли за Негово Кралско Височество две, моля? " Така че трябваше да изпращам по две всяка сутрин“, спомня си Макгрейди.

В книгата The Palace Papers: Inside the House of Windsor – Truth and Turmoil авторката Тина Браун разкри още няколко подробности за придирчивия монарх. Тя разказва подробности как се предполага, че Чарлз изпраща ван, натоварен с лични вещи, до селските къщи на приятелите си ден преди да пристигне. Багажът включва неговото ортопедично легло, тоалетна седалка и тоалетна хартия Kleenex Velvet. Браун също така твърди, че Чарлз носи свои собствени пейзажи от Шотландските планини, за да украси стаята, в която е отседнал.

Превод: GlasNews