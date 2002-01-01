5,9 ìèëèîíà äîëàðà. Òîâà å ñóìàòà, çà êîÿòî íà òúðã â Àáó Äàáè, áåøå ïðîäàäåíî Ferrari F2002 – àâòîìîáèëúò, êîéòî Ìèõàåë Øóìàõåð êàðà ïî âðåìå íà ñåçîíà, êîãàòî ïå÷åëè ïåòàòà ñè òèòëà âúâ Ôîðìóëà 1
Ñúáèòèåòî, îðãàíèçèðàíî íà ïèñòà „ßñ Ìàðèíà“ îò àóêöèîííà êúùà „Ñîòáèñ”, áåøå îïðåäåëåíî êàòî ïúðâîòî ïî ðîäà ñè çà êîëåêöèîíåðè íà êîëè â Áëèçêèÿ èçòîê. Ïî âðåìå íà òúðãà íà âíèìàíèåòî íà êîëåêöèîíåðèòå áÿõà ïðåäëîæåíè îùå íÿêîëêî ñòàðè ñïîðòíè àâòîìîáèëà îò Ôîðìóëà 1.
Øóìàõåð å áèë çàä âîëàíà íà Ferrari F2002 ïî âðåìå íà ñúñòåçàíèÿòà â Ñàí Ìàðèíî, Àâñòðèÿ, è Ôðàíöèÿ. Êàêòî å èçâåñòíî, ãåðìàíåöúò âå÷å ïî÷òè øåñò ãîäèíè ñå íàìèðà â òåæêî ñúñòîÿíèå ñëåä ïàäàíå ïî âðåìå íà ñêè. Îòòîãàâà òîé ëåæè áåçïîìîùíî ëåãëî è ñåìåéñòâîòî ìó ïîëàãà ñòðàõîòíè ãðèæè çà íåãî, ïèøå Áëèö.
Ferrari 126 C2 îò 1982, êàðàíî îò Ìàðèî Àíäðåòè, ñúùî ñìåíè ñîáñòâåíèêà ñè ñðåùó 1,9 ìèëèîíà äîëàðà. Àâòîìîáèë Benetton B192, øîôèðàí îò Øóìàõåð ïðåç 1992 ãîäèíà áåøå ïðîäàäåí çà 725 000 äîëàðà.
Aston Martin One-77 ñìåíè ñîáñòâåíèêà ñè ñðåùó 1 275 000 äîëàðà, à êàìèîí Mercedes AMG G63 6x6 áåøå ïðîäàäåí ñðåùó 660 000 äîëàðà.
Èçíåíàäâàùî íàé-ñêúïèÿò àâòîìîáèë íà àóêöèîíà ñå îêàçà åäèíñòâåíèÿò ïî ðîäà ñè 2017 Pagani Zonda Aether, êîéòî áåøå ïðîäàäåí çà 6 050 000 äîëàðà.