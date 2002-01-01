Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ
 Áúðçà ïèöà ñ ÿéöà 
 Íåäåëÿ, 01 ÄåêåìâðèÔîðóìÊëþêè
   ÐåãèñòðàöèÿÇàáðàâåíà ïàðîëà
ÎáùåñòâîÊðèìèÕàéëàéôÏîëèòèêàÁèçíåñÎòáëèçîÑèíÿ ëàìïàÁúëãàðèÿ è ñâÿòËþáîïèòíîÐåëàêñÑïîðòÑìÿõÎáÿâè

Äîêàòî ëåæè áåçïîìîùíî: Ïðîäàäîõà íà Øóìàõåð... ÂÈÄÅÎ


1 äåêåìâðè 2019 13:01   1288 ïðî÷èòà



Ñúáèòèåòî, îðãàíèçèðàíî íà ïèñòà „ßñ Ìàðèíà“ îò àóêöèîííà êúùà „Ñîòáèñ”, áåøå îïðåäåëåíî êàòî ïúðâîòî ïî ðîäà ñè çà êîëåêöèîíåðè íà êîëè â Áëèçêèÿ èçòîê


5,9 ìèëèîíà äîëàðà. Òîâà å ñóìàòà, çà êîÿòî íà òúðã â Àáó Äàáè, áåøå ïðîäàäåíî Ferrari F2002 – àâòîìîáèëúò, êîéòî Ìèõàåë Øóìàõåð êàðà ïî âðåìå íà ñåçîíà, êîãàòî ïå÷åëè ïåòàòà ñè òèòëà âúâ Ôîðìóëà 1

Ñúáèòèåòî, îðãàíèçèðàíî íà ïèñòà „ßñ Ìàðèíà“ îò àóêöèîííà êúùà „Ñîòáèñ”, áåøå îïðåäåëåíî êàòî ïúðâîòî ïî ðîäà ñè çà êîëåêöèîíåðè íà êîëè â Áëèçêèÿ èçòîê. Ïî âðåìå íà òúðãà íà âíèìàíèåòî íà êîëåêöèîíåðèòå áÿõà ïðåäëîæåíè îùå íÿêîëêî ñòàðè ñïîðòíè àâòîìîáèëà îò Ôîðìóëà 1.

Øóìàõåð å áèë çàä âîëàíà íà Ferrari F2002 ïî âðåìå íà ñúñòåçàíèÿòà â Ñàí Ìàðèíî, Àâñòðèÿ, è Ôðàíöèÿ. Êàêòî å èçâåñòíî, ãåðìàíåöúò âå÷å ïî÷òè øåñò ãîäèíè ñå íàìèðà â òåæêî ñúñòîÿíèå ñëåä ïàäàíå ïî âðåìå íà ñêè. Îòòîãàâà òîé ëåæè áåçïîìîùíî ëåãëî è ñåìåéñòâîòî ìó ïîëàãà ñòðàõîòíè ãðèæè çà íåãî, ïèøå Áëèö.

Ferrari 126 C2 îò 1982, êàðàíî îò Ìàðèî Àíäðåòè, ñúùî ñìåíè ñîáñòâåíèêà ñè ñðåùó 1,9 ìèëèîíà äîëàðà. Àâòîìîáèë Benetton B192, øîôèðàí îò Øóìàõåð ïðåç 1992 ãîäèíà áåøå ïðîäàäåí çà 725 000 äîëàðà.

Aston Martin One-77 ñìåíè ñîáñòâåíèêà ñè ñðåùó 1 275 000 äîëàðà, à êàìèîí Mercedes AMG G63 6x6 áåøå ïðîäàäåí ñðåùó 660 000 äîëàðà.

Èçíåíàäâàùî íàé-ñêúïèÿò àâòîìîáèë íà àóêöèîíà ñå îêàçà åäèíñòâåíèÿò ïî ðîäà ñè 2017 Pagani Zonda Aether, êîéòî áåøå ïðîäàäåí çà 6 050 000 äîëàðà.

Îùå çà: Øóìàõåð  ñúáèòèå  àâòîìîáèë Îùå îò: Ëþáîïèòíî

Äîáàâè/ãëàñóâàé â Ñâåæî   Ñïîäåëè âúâ Ôåéñáóê Çàïîìíè    Çà ïå÷àò



Âàøèÿò êîìåíòàð

ÂÀÆÍÎ! Ïðàâèëà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàð
Êèðèëèçàöèÿ
<- ïîëçâàéòå ÇÀÄÚËÆÈÒÅËÍÎ àêî íÿìàòå êèðèëèöà

Èìå



Êîìåíòàð



Âúâåäåòå êîäà îò êàðòèíêàòà

 



 9566
 8999
 5467
 4200
 3220
 3101
 2713
 2618
 2527
 1932
 24
 10
 5
 1
 1
 1
 1
 1
 47
 25
   
Struma.com - Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà ÁúëãàðèÿÁëîãÐåêëàìàÀáîíàìåíòÊîíòàêòèÎáùè óñëîâèÿÏîåçèÿ | Powered by FlexiCMS™
Èíôîðìàöèîííà àãåíöèÿ STRUMA.COM - ïúðâè â íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ. STRUMA.COM å çàïàçåíà ìàðêà è êàòî íåçàâèñèìà ìåäèÿ íÿìà íèêàêâà âðúçêà ñ äðóãè ïå÷àòíè è åëåêòðîííè ìåäèè ñúñ ñúùîòî èëè ïîäîáíè íàèìåíîâàíèÿ.