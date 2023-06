Час и половина българските фенове имаха уникалната възможност да гледат и слушат на живо Джони Деп, Алис Купър, Джо Пери от “Аеросмит”, както и китаристът Томи Хенриксен, предава "24 часа".

Супербандата Hollywood Vampires заби в зала "Арена София" в понеделник вечерта и остави накрая без глас публиката, която не спря да крещи от еуфория. Мегазвездите пристигнаха у нас в неделя, а в часовете преди концерта се разходиха из столичните централни улици.

Вратите на залата бяха отворени в 18 часа, но доста преди това вече се бе струпала огромна тълпа от нетърпеливи фенове, дошли да заемат най-добрите места пред сцената. Hollywood Vampires излязаха пред публиката точно в 21 часа и направиха незабравимо шоу с впечатляващи рок изпълнения, ефектни светлини и мултимедия. А от тавана се спуснаха гигантски кървави зъби.

Джони Деп, който счупи глезена си само преди няколко дни, се появи на сцената с ортопедична шина тип ботуш и въпреки травмата вилня като истинска рок звезда. Актьорът изпя и три от парчетата в сетлиста на бандата.

Групата изпълни песни от последния си студиен албум Rise (2019) – Heroes (кавър на песента на Дейвид Боуи), The Boogieman Surprise и Who’s Laughing Now, както и от предишния им албум от 2015 г., озаглавен Hollywood Vampires. Звучаха Raise the dead, My Dead Drunk Friends, Teenage Wasteland, As Bad As I Am.

Алис Купър изпя и негови парчета - I'm Eighteen и School’s out, като смени три тоалета.

Break on Through (To the Other Side) на The Doors, You Can't Put Your Arms Around a Memory на Джони Тъндърс, People Who Died на The Jim Carroll Band, The Jack на AC/DC, Another Brick in The Wall на „Пинк Флойд“, Walk This Way на „Аеросмит“ бяха сред кавърите, които супергрупата изпълни.

Едно от изпълненията си посветиха на великия китарист Джеф Бек, който почина през януари месец тази година./новини.бг