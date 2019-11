Дийп Пърпъл: Обичаме България и идваме пак!

16 ноември 2019 12:07 252 прочита







Седемдесетте години на миналия век. Магнитофонните ленти и касетите се въртят неспирно, а на тях се слушат революционни албуми в рока. На сцената излиза "Дийп Пърпъл".

1998 година. Стоя в едно от фоайетата на "Ню Отани" и пристъпвам нервно в очакване на пресконференцията на "Дийп Пърпъл". Музикалните гиганти за пръв път идват в България. В един момент се отваря врата и на метър от мен се появява Джон Лорд. Изтръпнах. Само по филмите боговете могат да се материализират. Значи в този момент гледах филм...

2006 година. Втори концерт на "Пърпъл" в България. Еуфорията отново е огромна.

2019 година. "Имаме отлични спомени от концертите си в България и усещаме любовта на вашата публика. Затова идваме отново! На нашето прощално турне." Това заявяват "Дийп Пърпъл", включвайки шоуто в "Арена Армеец" на 7 декември в програмата на своето прощално световно турне.

Това са фрагменти от времето на една нестихваща страст. Един емоционален лъч, простиращ се във всички точки на земното кълбо и докосващ милиони сърца. Това е близо 50-годишната история на "Дийп Пърпъл".

Йън Гилън, Роджър Глоувър, Стив Морз, Йън Пейс и Дон Еъри отново ще ни я разкажат. Преди две години рок величията стартираха турнето The Long Goodbye, с което приключват окончателно своята концертна дейност. Поради огромния интерес на милионите фенове по света, "Пърпъл" ще посетят отново избрани места. В рамките на турнето, те ще направят нови концерти в някои държави, за щастие в това число е и България. Билетите за шоуто в София са на цени от 60 до 120 лева, организатор е "София Мюзик Ентърпрайсиз". Уникалната енергия Боже мой, та трима от членовете на "Дийп Пърпъл" са на възраст над 70 години! Хардрокът е музика, която изисква изключителна страст и енергия. Гилън /74/, Гловър /74/ и Пейс /71/ я имат. Да, Йън Пейс барабанистът на легендарната група. Ритъм машината, която помним от деца. На мястото на Ричи Блекмор отдавна е Стив Морз /65/, а великият Джон Лорд, който вече свири в по-добрия свят, а заменен достойно от големия органист на "Рейнбоу" Дон Еъри.

Трудно е да си представим такова сюрреалистично музикално дълголетие, но то е факт. "Да, задават ни се такива въпроси. През всичките тези години ние усещаме всеки ден изключителната любов на феновете. Повярвайте, това дава огромна енергия. Забравяш умората от концертите, турнетата, пътуванията. Защото искаш да ги зарадваш отново и отново". Тези думи на вокалиста Йън Гилън обясняват всичко.

"Дийп Пърпъл" са една от най-емблематичните групи в музикалната история. Те стартират зашеметяващата си кариера през далечната 1968 година и постигат мултимилионни продажби. Сред тях са албуми като “In Rock” (1970), “Machine Head” (1972), “Made In Japan” (1973), “Perfect Strangers” (1984). Великата английска банда е удостоена с отличието Legend Award на Световните музикални награди през 2008, и е член на Rock and Roll Hall of Fame от 2016 година. Нечестивата троица на британския хард рок и метъл "Пърпъл" са едни от пионерите в хеви метъла и модерния хард рок, въпреки че музикалният им подход се променя през годините. Първоначално формирани, като прогресив рок група, те променят звука си към хард рок през 1970 година. Тогава излиза албумът In Rock, който се превръща в събитие в музиката.

Ако следваме диалектиката на еволюцията на рока, опорните точки са Елвис Пресли, "Бийтълс", "Крийм" и именно "Дийп Пърпъл". От In rock и баладата Child in time рокът безвъзвратно влиза в нова епоха. Заедно с Лед Цепелин и Блек Сабат те са определени като „нечестивата троица" на британската хард рок и хеви метъл музика до средата на 1970-те.

Те са включени през 1975 година в Книгата на Световните рекорди на Гинес „като най-шумната група в света“ с концерта си в Рейнбоу Театър в Лондон през 1972 г. Освен това "Дийп Пърпъл" имат продадени около 100 милиона аудио записи по целия свят. Легендарият hammond орган на Джон Лорд и неговият стил на свирене правят още една революция в звученето на рока.

Групата е преминала през много промени в състава си, заедно с осемгодишно прекъсване (1976 – 1984). През годините в нея свирят и други изключителни имена в рокмузиката като Дейвид Ковърдейл и Глен Хюз. След осемгодишното си прекъсване те отново се събират в най-успешния формат Гилън - Глоувър - Пейс - Лорд - Блекмор.

Съставът на "Дийп Пърпъл" е много по-стабилен през последните години, въпреки оттеглянето на Джон Лорд през 2002 година. Единственият оригинален член на групата, който все още е част от нея, е Иън Пейс. "Пърпъл" са неизменно в Топ 20 на всякакви класации на най-великите рок групи на всички времена. Групата също така получава Световни музикални награди през 2008 година в категорията Легенди. През 2016 година Дийп Пърпъл официално влизат и в Залата на славата на рокендрола.

След тежко заболяване през 2012 година почина една от иконите на "Пърпъл" и рока Джон Лорд. Музикантите преживяват тежко загубата. "Спомням си, когато чухме, че е починал. Ние го очаквахме, защото той не беше много добре от известно време, но все пак беше ужасен удар за нас. Барабанистът Иън Пейс и Джон бяха женени за две близначки, затова си бяха семейство, дори след като напусна групата през 2002 година. Преди погребението му написах няколко реда и един от тях, "souls having touched are forever entwined." И това е основата на песента, посветена на Джон и показва как той все още е част от нас", разказва Йън Гилън.Смъртта на Джон Лорд Друг голям гений в групата е китаристът Ричи Блекмор. Но и най-трудният характер. По тази тема може да изпише много. Интересно е обаче какво казва Йън Гилън при приемането на групата в Залата на славата.

"Ние сме живите, дишащите Deep Purple. Това е една от най-дълго задържалите се банди. Не би било съвестно да се мисли за привеждането на Ричи в залата. Аз нямам проблем с Ричи, нито пък пък с някой друг. Контактуваме си и всичко е наред, нямаме някакви горчиви лични проблеми – твърде сме стари за това и всичко е в миналото. Но не – този въпрос изобщо не стои. Би било обидно за настоящият ни китарист Стив Морс. Аз казвам това, не за да се конфронтирам Ричи, ако той чете това. Той знае, че сме говорили за тези неща много пъти. Аз казвам това без капчица ненавист към него. Аз бях точно толкова голям задник, колкото и Ричи беше. Ако той беше останал с групата тя щеше да се разпадне. Това щеше да е просто краят."

Всяка случка от историята на "Дийп Пърпъл" е един емоционален сценарий. За описването на подобни неща животът е кратък, а Вселената - тясна. Затова нека поне да го усетим още веднъж на 7 декември. /standartnews.com Област за прикачени файлове Още от: Любопитно

Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката