Банкомати има и на Антарктида

Банкоматът има богата 80-годишна история, която е изпълнена с много любопитни факти. Ето някои от тях: Първите устройства за теглене на пари се появяват през 30-те години на миналия век. През 1939 година човек на име Лутър Симиън запазва патента за първото ATM устройство (от английски - Automated Teller Machine). Машината се казва Bankmatic и е инсталирана в един от офисите на City Bank of New York. Оказва се обаче, че интересът към нея е много малък и само след шест месеца е премахната. Първите банкомати са били радиоактивни. Британският учен Джон-Шепърд Барън изобретява едни от първите прототипи, които предшестват ATM устройствата в техния съвременен вариант. Неговите разработки са от 50-те и 60-те години на миналия век. По това време обаче няма дебитни и или кредитни карти, а идентификацията на потребителите се извършва със специален чек, върху който е поставена лента от материала въглерод 14, наричан още и радиовъглерод. Същият елемент се използва и при датирането на археологически находки, а в случая машината е разпознавала определен код, вграден в материала от всяка издадена карта. Механизмът е сравнително надежден, но има една уловка - потребителите са били изложени на минимални количества радиоактивно излъчване. Т. нар. "Drive-Thru" банкомати в САЩ, предназначени за шофьорите, разполагат с надпис на Браиловата азбука. Това звучи странно, тъй като се предполага, че хората с нарушено зрение не би трябвало да стоят зад волана на автомобил. Но според американския Закон за хората с увреждания азбуката на слепите е задължителна за всички банкови устройства, включително и за тези, предназначени за теглене на пари от автомобил. Идеята е, че някои от пасажерите може да е с нарушено зрение, но да не иска да разкрива своя ПИН код на шофьора например. Затова той трябва да има възможност да го въведе лично. Тегленето от банкомат може да ви струва по-скъпо, отколкото си мислите. Проучване на Американската асоциация на пенсионерите показва, че банките понякога налагат скрити такси за потребителите на ATM устройствата. Повечето потребители са наясно, че могат да бъдат таксувани допълнително, ако теглят средства от устройство на банка, различна от издателя на картата. Но наред с това може да им бъдат наложени и други такси за най-различни финансови трансакции. Например за изпращане на месечен отчет за тегленията, за "прекалено активно" използване на ATM устройства и дори за отказ от изпълнение на заявка поради недостатъчна наличност на средства в картата. Експертите съветват да внимавате за подобни клаузи в договора с издателя на вашата дебитна или кледитна карта. Проучване на "БАНКЕРЪ" показва, че при теглене в чужбина нашенци могат да платят до 17 лева такса, което е своеобразен рекорд. Банкоматите са уязвими за престъпниците. Още от 60-те години, когато банкоматите за първи път започват да набират популярност, финансовите престъпници търсят начини да използват техните слаби места. Първите подобни опити включват инсталиране на цели фалшиви устройства, които да прибират картите на заблудените потребители. В днешно време хакерите използват високотехнологични джаджи, с които събират лична информация и пробиват банковите системи за сигурност. Според изследване на консултантската компания Positive Technologies почти всеки банкомат може да бъде хакнат за по-малко от 20 минути. Затова експертите съветват винаги да проверявате внимателно устройствата, от които теглите пари, за да сте сигурни, че не са манипулирани по някакъв начин. Колкото до мерките за защита от престъпни посегателства, най-ефективната се оказва омастиляването на банкнотите при взлом. Това ги прави неизползваеми, което пък обезсмисля усилията на престъпниците. Най-много пари се теглят в петък. В световен мащаб ATM устройствата се използват най-често в последния работен ден от седмицата. И това не е случайно, имайки предвид, че повечето хора имат навика да се запасяват с "кеш" за пазаруването през уикенда или за купона в петък вечер. Интересен факт е, че в Съединените американски щати има повече банкомати, отколкото във всяка друга държава. САЩ държат първото място по брой на банкоматите. Последните проучвания показват, че те са близо половин милион. Но ако се вземе предвид броя на ATM устройствата на глава от населението, Бразилия и Русия се нареждат на челните позиции. Банкомати има и на Антарктида. В една от изследователските бази на най-южния континент на Земята са инсталирани две самотни ATM устройства. Средната сума, която хората по света теглят от банкомат, е 60 долара. Повечето хора избягват да се разхождат с големи суми пари в себе си, тъй като се страхуват да не станат жертва на обир или да ги загубят. Проучванията показват, че средната сума, която хората теглят от ATM устройствата е около 60 щатски долара. Оказва се, че това е златната среда между скромния разход и твърде разточителните харчове. Скоро нуждата от карта ще отпадне. Технологиите продължават да се развиват с висока скорост, което не изключва и машините за теглене на пари в брой. През последните години станаха достъпни много иновативни функции, включително и биометричната идентификация. Много е вероятно в едно недалечно бъдеще изобщо да не се нуждаем от дебитни или кредитни карти. Първите стъпки в това направление е "банката в джоба" - мобилните телефони, както и един куп IT джаджи като гривни, пръстени и ключодържатели, с които да се плаща.



