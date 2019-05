Ba Na Hills - слънчевата земя на чудесата

12 май 2019







Разположен на 20 километра от центъра на град Дананг, SunWorld Ba Na Hills е не само един от най-добрите увеселителни паркове във Виетнам, но и един от най-невероятните в света. Кацнал на висок хълм, който гарантира прекрасен природен пейзаж, паркът комбинира разнообразие от забавления, европейска архитектура, красиви градини и Golden Bridge - атракция, чиято красота ще ви остави без дъх. Тъй като Ba Na Hills се намира на върха на планината Чуа, единственият начин да стигнете до там е чрез кабинков лифт. Системата е завършена през 2013 г. и държи няколко рекорда на Гинес, включително за най-голямо разстояние между станциите, най-голяма промяна в надморската височина и най-дълъг еднокабинков лифт с една станция. Гледките на Дананг и крайбрежието в далечината, които се разкриват от кабинките й, са грандиозни. А приключението ви едва сега започва. Какво да видите? Когато се доберете до върха на планината, на височина от близо 1 500 метра, най-вероятно ще се запитате дали не сте сбъркали дестинацията. Пейзажът, който ви заобикаля, е по-характерен за френските Алпи, отколкото за Виетнам. Внезапно се озовавате в двора на европейски замък, изпълнен с цветя, калдъръмени улички и традиционна за Стария континент архитектура. А градините му са наистина запленяващи. Наречени Le Jardin d`Amour, те са разделени на девет района с различни уникални архитектурни стилове. Но да се върнем на увеселителния парк. Fantasy Park е най-голямата закрита игрална зона във Виетнам, която включва безброй възможности за развлечение. Тук се намира и първият музей на восъчните фигури в страната. Ако пък ви липсват високите скорости, можем да ви успокоим, че те са достъпни и на подобна надморска височина. Alpine coaster разполага с единствената двойно усукана писта за забавления в страната, а количките й достигат скорост от 40 км в час. Всичко това на фона на зашеметяващ пейзаж. Най-известната атракция на SunWorld Ba Na Hills обаче е Golden Bridge. Официално открит едва през миналата година, той беше влючен в класацията на списание TIME на 10-те най-добри дестинации в света през 2018 г. Британският таблоид The Guardian пък го обяви за един от най-красивите пешеходни мостове в света. И има защо. Съоръжението, чиято конструкция определено е запомняща се, бързо се превърна в едно от най-популярните места в социалната мрежа Instagram заради невероятните панорамни гледки, които предлага. Къде да отседнете? Sheraton Grand Danang Resort, намиращ се в разположения на 20 км град Дананг, предлага петзвезден лукс на девствената пясъчна ивица Non Nuoc. Удивителният му инфинити басейн се простира на 250 метра и е най-дългият във Виетнам. Ако си търсите градско приключение, тогава вашата дестинация е Four Points by Sheraton Danang. Той е разположен на Me Khe Beach, в сърцето на града. Гледката от прозорците му е наистина зашеметяваща./ profit.bg/ Още за: земя чудеса паркове Виетнам Още от: Любопитно



