23 май 2019







Воден парк в Дубай ще се превърне в един от най-големите в света чрез добавянето на 34-метрова кула, която ще разполага с 12 пързалки. Atlantis Aquaventure, разположен на изкуствения остров The Palm Jumeirah и част от Atlantis The Palm, вече има 20 пързалки и реки, разположени на 17 хектара. Новите атракции, чието изграждане ще приключи през лятото на 2020 г., ще разширят парка с 30%. Кулата ще се нарича Trident Tower и ще бъде третата по рода си в аквапарка, съобщава Daily Mail. Една от новите й пързалки ще бъде Mammoth Blast, описвана като "449-метрово семейно забавление, осигуряващо безкомпромисна сила при безпрецедентни скорости". Друг хит ще бъде спускането през Pipeline Blast/Flying Saucer 20. Новият Rally Racer 32 ще позволи на гостите на аквапарка да се състезават помежду си на съседни улеи. Ще има и актуализирана версия на пързалката Leap of Faith, състояща се от два улея, вместо от един, като всеки от тях ще се извисява на повече от 34 метра. Разширеният воден парк ще включва и нова детска зона. Тим Кели, изпълнителен вицепрезидент и управляващ директор на Atlantis The Palm и The Royal Atlantis, казва: „В Atlantis ние се стремим да доставяме невероятни преживявания и вечни спомени на всички наши гости, като подобряването на Atlantis Aquaventure е естествената следваща стъпка в осигуряване на най-добрия възможен опит". Проектът за разширяване на Aquaventure ще съвпадне с откриването на The Royal Atlantis Resort and Residences през 2020 г. Той ще се състои от два имота, 2.4 километра частен плаж, 35 ресторанта и барове, както и нощен клуб. Общо на 43 етажа, Royal Atlantis ще предлага 231 луксозни апартамента, 795 луксозни хотелски стаи, повече от 90 плувни басейна и Skypool на покрива, разпорожен на 90 метра височина над курорта./ profit.bg/ Още за: аквапарк Дубай кула Още от: Любопитно



