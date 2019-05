Adidas пусна маратонки за почитателите на Д»гра на троновеУ

31 май 2019 10:01 599 прочита







Adidas и тв каналът HBO отново предложиха на почитателите на сериала „»гра на тронове“ нещо, което да запълни празнотата от кра€ на вълнуващата поредица. —тава дума за маратонки. акто съобщава изданието Hypebeast, официално б€ха представени снимки на спортните обувки, които са в тъмен цв€т и са украсени с изображение, което напомн€ ∆елезни€ трон. ќтстрани се забел€зва надпис For the Throne. ћоделът, който е създаден по технологи€ без лепило, е получил названието Game of Thrones x adidas SPEEDFACTORY AM 4 For The Throne. ≈дин чифт се продава за 150 долара./ /profit.bg/ ќще за: почитатели маратонки сериал ќще от: Ћюбопитно



«апомни «а печат





¬аши€т коментар



¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар оментарите представл€ват личното мнение на техните автори. Ќикой друг, освен същите, не носи отговорност за т€хната достоверност и съдържание.

«адължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е при€тно и лесно т€хното четене. ¬ случай, че н€мате кирилица, мол€ използвайте функци€та ирилизаци€ по-долу.

оментарите тр€бва да са по темата на публикаци€та.

»зползването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и вс€какви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Ќе се допускат коментари, които пр€ко или косвено уронват престижа на Struma.com.

«абранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикаци€та и са полезни за читателите. Ќарушението, на ко€то и да е точка от горните правила ще се см€та за основание коментарът да бъде скрит. ѕри системно нарушаване на правилата достъпът на потребител€ ще бъде органичен.



оментар











¬ъведете кода от картинката