София се завърна, поне за малко, на музикалната карта на Европа, след като свикнахме турнетата на големите музиканти да я подминават. От 2013-а до 2023-та националният стадион "Васил Левски", приемал през годините преди това "Металика", AC/DC, Мадона, Бон Джоуви, Роджър Уотърс..., не е бил домакин на нито един концерт (ако изключим Слави Трифонов). През миналото лято Imagine Dragons развалиха проклятието, но трябваше да дойде 31 август 2024 г., за да видим у нас концерт от наистина първа световна величина.

Ед Шийрън включи София в световното си турне Mathematics заедно с други източноевропейски столици като Загреб и Букурещ. 33-годишният съвременен трубадур, който излиза пред многохилядна публика въоръжен единствено с китара и глас, направи точно това и у нас. И сам-самичък на космическата 360-градусова сцена, обградена от огньове, фойерверки и гигантски екрани с мултимедия, направи като нищо най-грандиозното концертно шоу, което родната публика е виждала. През по-голямата част от концерта валеше, макар и слаб, дъжд, което накара английската звезда да се пошегува, че най-хубавите концерти стават, когато вали - намек за лошото време в родината му.

Музикалното събитие на годината бе оценено по достойнство от публиката, която изкупи 60-те хиляди билета за кратко време още миналата есен, въпреки неуредиците около електронната система за продажба. В деня на концерта младежи започнаха да се точат още преди 16:00 часа, когато бяха отворени вратите на стадион "Васил Левски". Ед Шийрън се очакваше на сцената четири часа по-късно.

Началото постави Михаела Филева, която попя в червена рокличка, за да отстъпи място на другия подгряващ изпълнител - британския поп певец Калъм Скот. Той бе радушно посрещнат от вече огромната публика и се виждаше, че има фенове сред тълпата, които да припяват на някои негови парчета. Скот ги възнагради с едно "обичам ви" на чист български.

След обратно броене на екраните, малко след 20 часа на сцената излезе и самият Ед Шийрън. Носителят на четири награди "Грами" бе в обичайния си небрежен стил - джинси, маратонки и черна тениска с малък надпис Sofia, жест към града, който посещава за пръв път. Шоуто започна ударно с хитове като Castle of the Hill и Shivers. Ед сменяше китарите на всяко изпълнение, а около него се вихреше зашеметяващо светлинно и огнено шоу. Всичко щеше да продължи близо два часа и половина, през които той бе неуморно и неотлъчно на сцената във всяка една секунда. На публиката предстоеше да чуе - и изпее с него - Galway Girl, Sing, Photograph, Perfect, Shape of You, Bad Habits...





Макар че софиянци нямаха късмета на зрителите в Букурещ да видят самия Тор - актьора Крис Хемсуърт - да бие барабаните зад Шийрън на знаковата Thinking Out Loud, концертът и тук включваше няколко изненади. Сред тях е неизпълнената на предходните спирки от турнето I See Fire (от филма "Хобит"); чудно хубавия дует с Калъм Скот You Are the Reason - парчето е от репертоара на подгряващия музикант, а гласовете им се спяват прекрасно; кавър на Love Yourself - хита на Джъстин Бийбър, композиран всъщност от самия Ед. Звученето на доста песни, особено във втората половина, бе по-твърдо, отколкото в романтичните му записи, а ритъмът на концерта - разнообразен. Безкомпромисният талант и професионализъм на звездата убедиха дори онези, които не са негови върли фенове и не знаеха песните му наизуст, а бяха дошли само заради събитийната стойност на концерта.

Всичко завърши със заря и надеждата, че подобни културни събития и друг път ще навестяват България. Самият Шийрън учтиво обеща първото му гостуване у нас да не е последно... Сега бг