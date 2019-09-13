От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени следните водачи, управляващи ППС, които не са регистрирани по надлежния ред.

На 13.09.2019г. около 19:55 часа по бул.“Св. Димитър Солунски“ в гр.Благоевград, 31-годишен мъж от гр.Благоевград е управлявал мотопед „Пиаджо“ без регистрационни табели.

На 14.09.2019г. около 16:40 часа по бул.“Г. Делчев“ в гр.Гоце Делчев, 25-годишен мъж от с.Лъжница, е управлявал специален автомобил /вишка/, който не е регистриран по надлежния ред.

На 14.09.2019г. около 14:25 часа по ул.“Пирин“ в с.Илинденци, 35-годишен мъж от с.Илинденци е управлявал лек автомобил „Форд Фиеста“, който е поставени контролни знаци, издадени за друго МПС.

На 15.09.2019г. около 13:00 часа по ул.“Георги Андрейчин“ в гр.Благоевград, 55-годишен мъж от с.Брежани е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат“, който не е регистриран по надлежния ред.

На 15.09.2019г. около 13:05 часа по ул.“Георги Андрейчин“ в гр.Благоевград, 33-годишен мъж от гр.Благоевград е управлявал АТВ без регистрационни табели.

Около 16:45 часа на 15.09.2019г. на път II-19 в района на с.Градево, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е спрян за проверка лек автомобил „Ауди“ с 38-годишен водач от с.Горно Драглище. В хода на проверката е установено, че същият е шофирал без свидетелство за управление на МПС..

С. Стоянов