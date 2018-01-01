Ïîðåäíà êðàæáà íà ãîðèâî áå èçâúðøåíà îò ÒÈÐ â ðàéîíà íà ïúòåí âúçåë „Çåëåí äîë“. Îò ïàðêèðàí „Ìàí“ ñà èçòî÷åíè îêîëî 550 ëèòðà äèçåëîâî ãîðèâî. Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî. Â÷åðà, â ðàìêèòå íà ïîëîâèí ÷àñ, îò îòêëþ÷åí ëåê àâòîìîáèë, ïàðêèðàí ïðåä ÌÁÀË- Áëàãîåâãðàä, å èçâúðøåíà êðàæáà íà äàìñêî ïîðòìîíå ñ íàìèðàùèòå ñå â íåãî ëè÷íè äîêóìåíòè è ñóìàòà îò îêîëî 350 ëâ. Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàí çàÿâèòåëñêè ìàòåðèàë çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå. Ðàáîòàòà ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà.
Â Áëàãîåâãðàä ïîëèöåéñêè ñëóæèòåëè ðàáîòÿò ïî óñòàíîâÿâàíåòî íà èçâúðøèòåë, îïèòàë ñå äà ïðîíèêíå â çàâåäåíèå çà õðàíåíå â öåíòúðà íà ãðàäà. ×ðåç óäàð ñ òâúðä ïðåäìåò å íàïóêàíà ñòúêëåíàòà âèòðèíà íà çàâåäåíèåòî. Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàí çàÿâèòåëñêè ìàòåðèàë.
Ê. Òîäîðîâ