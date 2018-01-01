Бързи производства за извършено престъпление са образувани срещу двама мъже, заловени да шофират след употреба на алкохол.
Единият от тях униформените заловили на ул.“Ал.Стамболийски“ в Петрич. Той е 37-годишен и е управлявал лек автомобил „Опел Корса“ с наличие на 2,47 промила алкохол в издишания въздух.
Другият е заловен няколко часа по-късно - на ул. „Ал. Стамболийски“ в Добринище. Той е 59-годишен мъж и е управлявал лек автомобил „Пежо“ с наличие на 1,38 промила алкохол в издишания въздух.
Г. Георгиев