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Пияни шофьори по пътищата в Пиринско


20 ноември 2019 10:50   1761 прочита



Бързи производства за извършено престъпление са образувани срещу двама мъже, заловени да шофират след употреба на алкохол.

Единият от тях униформените заловили на ул.“Ал.Стамболийски“ в Петрич. Той е 37-годишен и е управлявал лек автомобил „Опел Корса“ с наличие на 2,47 промила алкохол в издишания въздух.

Другият е заловен няколко часа по-късно - на ул. „Ал. Стамболийски“ в Добринище. Той е 59-годишен мъж и е управлявал лек автомобил „Пежо“ с наличие на 1,38 промила алкохол в издишания въздух.

Г. Георгиев

Още за: шофьори  алкохол  употреба Още от: Крими

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