Бързи производства за извършено престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС:
На 03.06.2018г. около 04:50 часа по ул. “Ал. Стамболийски“ в гр. Благоевград, Б. Т. /45г. / от гр. Благоевград е управлявал лек автомобил „Форд“ с наличие на 1, 72 промила алкохол в издишания въздух.
На 01.06.2018г. около 17:00 часа в с. Бело поле, Ангел. С. /38г. / от с. Бело поле, общ. Благоевград е управлявал лек автомобил „ВАЗ“ с наличие на 4, 35 промила алкохол в издишания въздух.
И. Иванов