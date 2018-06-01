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Леле, какъв рекорд! 38г. Ангел от Бело поле се качи на колата си с 4.35 промила, мъртво пиян


4 юни 2018 10:44   3360 прочита



Бързи производства за извършено престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС:

На 03.06.2018г. около 04:50 часа по ул. “Ал. Стамболийски“ в гр. Благоевград, Б. Т. /45г. / от гр. Благоевград е управлявал лек автомобил „Форд“ с наличие на 1, 72 промила алкохол в издишания въздух.

На 01.06.2018г. около 17:00 часа в с. Бело поле, Ангел. С. /38г. / от с. Бело поле, общ. Благоевград е управлявал лек автомобил „ВАЗ“ с наличие на 4, 35 промила алкохол в издишания въздух.

И. Иванов

Още за: водачи  алкохол  кола Още от: Крими

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