

Леле, какъв рекорд! 38г. Ангел от Бело поле се качи на колата си с 4.35 промила, мъртво пиян

4 юни 2018 10:44 3360 прочита







Бързи производства за извършено престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС: На 03.06.2018г. около 04:50 часа по ул. “Ал. Стамболийски“ в гр. Благоевград, Б. Т. /45г. / от гр. Благоевград е управлявал лек автомобил „Форд“ с наличие на 1, 72 промила алкохол в издишания въздух. На 01.06.2018г. около 17:00 часа в с. Бело поле, Ангел. С. /38г. / от с. Бело поле, общ. Благоевград е управлявал лек автомобил „ВАЗ“ с наличие на 4, 35 промила алкохол в издишания въздух. И. Иванов Още за: водачи алкохол кола Още от: Крими



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