

Хванаха пиян шофьор в Банско, в Благоевград задържаха водач с фалшива шофьорска книжка

14 август 2019 11:02 2538 прочита







Органите на реда са задържали двама шофьори, единият в Банско, шофирал след употреба на алкохол, другият в Благоевград- представил фалшива шофьорска книжка. Срещу водача от Банско на 55 години е образувано бързо полицейско производство за извършено престъпление. Същият е шофирал по ул. “Георги Настев“ товарен автомобил „Нисан Навара“ с наличие на 1, 99 промила алкохол в издишания въздух. В Благоевград със заповед за задържане до 24 часа е и 45- годишният Д. М. След извършена проверка на управлявания от него лек автомобил „Фолксваген Голф“ по ул. “Ал. Стамболийски“ в Благоевград, същият е представил неистински документ - свидетелство за управление на моторно превозно средство. По случая е образувано бързо производство. К. Тодоров Още за: шофьор арест проверка Още от: Крими



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