Органите на реда са задържали двама шофьори, единият в Банско, шофирал след употреба на алкохол, другият в Благоевград- представил фалшива шофьорска книжка. Срещу водача от Банско на 55 години е образувано бързо полицейско производство за извършено престъпление.
Същият е шофирал по ул. “Георги Настев“ товарен автомобил „Нисан Навара“ с наличие на 1, 99 промила алкохол в издишания въздух. В Благоевград със заповед за задържане до 24 часа е и 45- годишният Д. М. След извършена проверка на управлявания от него лек автомобил „Фолксваген Голф“ по ул. “Ал. Стамболийски“ в Благоевград, същият е представил неистински документ - свидетелство за управление на моторно превозно средство. По случая е образувано бързо производство.
К. Тодоров