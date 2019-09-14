На 14.09.2019г. около 19:25 часа по ул.“Дойран“ в гр.Благоевград, 22-годишен мъж от гр.Благоевград е управлявал лек автомобил „Ауди“ с наличие на 1,87 промила алкохол в издишания въздух.

На 15.09.2019г. около 00:53 часа по АМ „Струма“ в района на гр.Сандански, 47-годишен мъж от гр.Благоевград е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1,68 промила алкохол в издишания въздух.

На 15.09.2019г. около 10:40 часа в с.Борово, 40-годишен мъж от с.Борово е управлявал лек автомобил „Фолксваген Бора“ с наличие на 1,34 промила алкохол в издишания въздух.

М. Иванов