Арести за пияни шофьори в Благоевград и региона

12 октомври 2020 11:47   1005 прочита


На 10.10.2020 г. около 01:30 часа в с. Кочан, общ. Сатовча, 32-годишен от селото е управлявал лек автомобил „Опел Вектра“ с наличие на 1,94 промила алкохол в издишания въздух.

На 10.10.2020 г. около 09:30 часа по ул. „Вл. Черноземски“ в гр. Благоевград, 39-годишен от гр. Благоевград е управлявал лек автомобил „Хюндай“ с наличие на 1,91 промила алкохол в издишания въздух.

На 10.10.2020 г. около 08:00 часа в района на ГКПП-Кулата, 60-годишен от гр. Плевен е управлявал товарен автомобил „Даф“ с наличие на 1,75 промила алкохол в издишания въздух.

На 10.10.2020 г. около 16:10 часа по ул. „Дунав“ в гр. Гоце Делчев, 42-годишен от с. Теплен, общ. Хаджидимово е управлявал лек автомобил „Рено Лагуна“ с наличие на 1,41 промила алкохол в издишания въздух.

На 11.10.2020 г. около 00:35 часа по ул. „Дж. Баучер“ в гр. Благоевград, 21-годишен от гр. Рила е управлявал лек автомобил „Фиат Брава“ с наличие на 2,03 промила алкохол в издишания въздух.
 


Още за: алкохол   кола   мъж   Още от: Крими

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