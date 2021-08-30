На 27.08.2021 г. около 22:40 часа по ул. „Г. Делчев“ в гр. Разлог, 37-годишен от гр. Банско е управлявал лек автомобил „Тойота“ с наличие на 1,49 промила алкохол в издишания въздух.



На 28.08.2021 г. около 14:55 часа по ул. „Сливница“ в гр. Гоце Делчев, 53-годишен от града е управлявал лек автомобил „Сузуки Гранд Витара“ с наличие на 1,32 промила алкохол в издишания въздух.



На 28.08.2021 г. около 22:30 часа на ПП1 Е-79 между гр. Благоевград и гр. Симитли, 54-годишен от гр. София е управлявал лек автомобил „Рено Меган“ с наличие на 2,28 промила алкохол в издишания въздух. бил оставен без надзор в района на питейно заведение в ЦГЧ на гр. Благоевград



На 29.08.2021 г. около 02:15 часа между с. Покровник и гр. Благоевград, 36-годишен от с. Покровник е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1,95 промила алкохол в издишания въздух.



На 28.08.2021 г. около 21:30 часа между гр. Благоевград и гр. Симитли, 37-годишен от гр. София е управлявал лек автомобил „Пежо“ с наличие на 1,98 промила алкохол в издишания въздух.



Около 01:30 часа на 29.08.2021 г. на ул. „Цар Борис III“ в гр. Петрич, от полицейски служители на РУ-Петрич е спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес“ с 37-годишен водач от с. Габрене, общ. Петрич. С техническо средство е установено, че същият е управлявал автомобила след употреба на наркотично вещество. Образувано е досъдебно производство. Лицето е задържано със заповед за задържане до 24 часа.



От полицейски служители на РУ-Сандански е задържан 21-годишен от гр. Сандански. Около 18:03 часа на 29.08.2021г. по ул. „Македония“ в гр. Сандански, същият е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ след употреба на наркотично вещество. Образувано е бързо производство.