Култовият нощен клуб The Face - Благоевград навърши 12 години вчера. 12 години от деня в който за първи път отвори вратите си , за да посрещне първите си гости и да даде началото на една приказка, която продължава вече толкова дълго време.

"Днес е празник, както за целия екип на Night Club The Facе, така и за всички наши верни приятели, защото The Face доказано е повече от "поредното заведение" в града. The Face е семейство", написаха от клуба, който се превърна в емблема на нощния живот в областния център, в който се раждаха спомени ,любови и прекрасни и незабравими емоции.Честит Рожден ден - The Face Family"