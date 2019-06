Криско в Банско: "Най-всеотдайната, шумна и вярна публика, винаги е била тук, на този площад!"

8 юни 2019 13:59 9 коментара 1215 прочита







Снощи торнадото на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour помете и Банско. Публиката чакаше своите любими изпълнители четири часа преди обявеното начало, а площадът в града се оказа тесен, за да побере хилядите млади фенове на Криско, Михаела Филева, Pavell & Venci Venc, TITA, Dara, V:RGO x TRF, Михаела Маринова, BallaN, Yoana, Eva Parmakova, 4Magic, балет Nova и DJ Doncho. Още в началото, обичаните български поп-артисти нажежиха до червено публиката, която пя и танцува наравно с тях. Топлата вечер бе прегърнала всички, дошли от цялата страна, за да усетят вкуса на лятото именно тук, в Банско. На финала на концерта, под френетичните викове на феновете, Криско благодари на Община Банско за страхотната организация и заяви, че за него най-всеотдайната, шумна и вярна публика, винаги е била тук, на този площад. С турнето на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour, градът под "Тодорка" - най-добрата балканска фестивална дестинация, даде старт на своето "горещо" лято. Тази вечер, от 18 часа, на сцената в читалището ще се вдигне завесата на осмото издание на театралните вечери "На публиката - с любов".

Лятото в Банско е всичко онова, което ви трябва за едни незабравими преживявания. Уверете се сами! Още от: Хайлайф

