Започнаха държавните зрелостни изпити по желание, които ще продължат до 31 май включително, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Това е матура, която не е задължителна, а на нея се явяват само тези зрелостници, които са решили да положат и допълнителен държавен зрелостен изпит. В днешния ден ще се проведат държавните зрелостни изпити по желание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език. Вчера се проведоха изпитите по биология и здравно образование, физика и астрономия, и философски цикъл По география и икономика и по химия и опазване на околната среда изпитите са на 30 май, а на 31 май ще се проведат изпити по желание по математика и история и цивилизации. Над 800 ученици са подали заявления за явяване на матура по желание. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 13 юни. източник: dnes.dir.bg Още за: зрелостници матура желание Още от: България и свят



