Сред собствениците на кучета темата за есенно-зимните дрехи за техните домашни любимци не губи актуалност. Цялата кучешка модна индустрия е изградена върху това. Някой е убеден, че кучето му се нуждае от топли дрехи по време на хладните и студени есенни и зимни дни, подобно на хората. Други смятат, че това е само въпрос на мода и дори "снобизъм" и животните всъщност имат достатъчно ресурси за задържане на топлина, благодарение на собствената си козина. Според персонала на една от ветеринарните клиники в Новосибирск, в условията на руските зими, дрехите за домашни любимци не са просто прищявка. Редица породи, обаче, могат да се справят без тях, тъй като първоначално са адаптирани към ниски температури. Това са, например, хъскитата. Но има породи, предимно декоративни, за които студът представлява сериозна опасност. Те включват йоркширски териери, чихуахуа, италиански хрътки и еквадорски породи без косми. Практически, кучешко гащеризонче няма да навреди на собствениците на порода с къси лапи (пекинези, дакели). Дори при добра, дебела космена покривка, коремната част на такива породи е постоянно разположена на близко разстояние от повърхността на студената земя и може да се преохлади. Кучетата с тънка кожа също се нуждаят от дрехи - включително породите Риджбек и Хрътки. източник: dnes.dir.bg Още за: дрехи кучета време Още от: България и свят



