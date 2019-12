Зимата започва: първи сняг и до минус 7 градуса от утре

2 декември 2019 10:04



Снимка: Px Here



Снимка: Px Here Снимка: Px Here Първата половина на седмицата ще бъде по-студена, с температури, близки до нормалните за началото на месеца

Първият ден декември - първият ден на климатичната зима започна с отрицателни температури на много места в страната. Утре предстои още едно нахлуване на студен въздух, при което на много места ще превали и сняг. Днес от запад облачността, отначало висока и средна, ще се увеличава и до края на деня над почти цялата страна ще бъде значителна. Максималните температури ще бъдат близки до обичайните за началото на декември - от 4 до 9 градуса. В източните райони и в планините ще се появи южен вятър. Привечер вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще започне да се усилва. С него ще започне да нахлува студен въздух. В края на нощта и ранните утринни часове от север ще започнат превалявания, в Северозападна България и високите полета на Западна, включително в Софийско - предимно от сняг, а в източните части на Дунавската равнина - отначало от дъжд. но и там до обяд дъждът ще преминава в сняг. В ранния следобед сняг ще вали в Софийско и останалите райони на Централна Западна България и в източната част на Дунавската равнина. В София, Предбалкана и Лудогорието ще се образува снежна покривка от няколко сантиметра, повече - по по-високите места. Температурите ще останат без дневен ход, т.е сутрешните няма да се различават съществено от тези след обяд и ще бъдат от около нулата до 5-6 градуса. Ще духа слаб западен, а в източните райони - северен вятър. След обяд преваляванията ще обхванат и южните райони, но от север ще спират. На юг отначало в ниските места ще вали дъжд, но валежите и там ще преминат в сняг. Около полунощ срещу сряда валежите ще спрат навсякъде. В сряда сутрин на места ще бъде доста студено: по високите западни полета, включително в ниските места на Софийско, където ще има и снежна покривка, минималните температури ще паднат до около минус 6 градуса. През деня облачността ще бъде променлива, а температурите ще са от около нула до 5-6 градуса. В четвъртък ще остане студено, особено сутрин, с температура от около минус 7 до минус 1 градуса и дневни - от 1 до 5-6 градуса. В планините ще бъде слънчево, а в низините и котловините ще има сутрешни мъгли. В петък минималните температури ще се повишат слабо и ще бъдат от около минус 3 до плюс 1-2 градуса. През деня максималните стойности ще бъдат от 3 до 8 градуса, но в много райони ще се задържат мъгли и ниски облаци и ще остава малко по-студено. Според предварителните прогнози, в събота ще се появи западен вятър и мъглите в голяма част от Дунавската равнина ще се разсеят. В западните и югозападни райони на места ще превали слаб дъжд. Температурите ще се повишат и минималните ще са около и над нулата, а дневните - от 5 до 10-12 градуса. Без съществена промяна ще остане и времето в неделя. източник: dnes.dir.bg Още за: зима сняг градуси Още от: България и свят



