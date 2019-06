Зависимостта, която най-трудно се разпознава

Специалисти казват, че през последните 2 години един вид зависимост си проправя път със заплашителна скорост. Завладява предимно най-младите, като ги превръща в длъжници на десетки хиляди левове. Въпреки това, специализирани програми за лечение на хазартна зависимост у нас, все още няма. "Никой комарджия не знае колко точно е изиграл, но мисля, че надхвърлят 100 000 лева със сигурност", каза зависимият пред "Събуди се" по Нова тв. Човекът проиграл 100 000 лева на казино, ще наречем Димитър. И няма да покажем лицето му, защото все още се лекува. Страхува се, да не започне всичко отначало. "Тъкмо бях навършил 18 години и може би на следващия месец отидох за пръв път на казино. Нещата се случиха горе-долу на майтап. С приятел решихме да отидем и да видим за какво става въпрос и да пробваме. Впоследствие, лека-полека все по-често ходехме", каза още зависимият. "От 2014 забелязахме, че обажданията за проблеми с хазарта започват да се увеличават. От 2017 година хазарта е на второ място като причина за обажданията. Миналата година също - 16% от всички обаждания. Това е стабилно нарастване", заяви Светлана Николова от Информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Само от началото на годината, процентите са вече 19, предупреждават от линията за наркотиците, алкохола и хазара. Какъв е броя на хазартно зависимите обаче, никой не знае. Официална статистика липсва, както и специализирани програми за лечение за зависимите. От няколко години д-р Безинска лекува основно пристрастени към рулетка, карти, слот-машини, бинго, спорни или пък онлайн залагания. Хазартната, казва, е зависимостта, която най-трудно се открива, но и най-дълго се лекува. "Човекът изглежда абсолютно нормален...Когато е стресиран от загуба, казва: "Имам проблеми в работата, проблеми със семейството." Имах случай, в който един човек беше загубил голяма сума пари и беше инсценирал, че са го пребили и обрали. Беше се включително удрял, за да има синини", добави психологът д-р Десислава Безинска. "При хазартно зависимите се отклюва едно депресивно състояние...Не им се излиза, не им се ходи никъде. В огромен процент от случаите има не просто опити за самоубийства, а успешни опити за самоубийства", каза д-р Безинска. Димитър отговоря на този профил с плашеща точност, въпреки че вече е в напраднала фаза на лечение, все още дължи пари. "Имал съм моменти, в които съм имал самоубийствени помисли. Имал съм моменти, в които съм прекарвал над 10 часа в казиното. Когато бях във върховната ми фаза на зависимост, съм имал периоди, в които съм играл по 1000, по 2000 лева на ден. Имаше моменти, в които съм залагал разни предмети като лаптопи. Теглил съм кредити, за да играя", каза зависимият. "Има хора с няколко ипотеки на домовете си. Има хора с по 50-100 000 лева задължения към различни банкови институции, към приятели. Има хора на по 20 години, които дължат по 10 000 лева, които още не са започнали дори работа и вече са задлъжнели", добави психологът д-р Безинска. Този вид зависимост не уврежда физичиски, обясняват специалистите. Психическите поражения обаче, могат да бъдат изключително тежки. Намесата на психолог е задължителна. А понякога и тази на психиатър. "Много голям процент от хората с хазартна зависимост, имат и други проблеми - депресия, биполярно афективно разстройство. Много често упротребяват и вещества - алкохол, анфетамини", каза Светлана. Проблеми, които понякога са причина за отключването на зависимостта, но понякога обаче, са следствие от нея. "Безплатни услуги за хората с проблемна игра на хазарт, почти отсъстват в България..... поради липсата на всякаква държавна политика по отношение на този проблем", каза още Светлана Николова от Информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Затова, от телефонната линия съветват при най-малкото съмнение от страна на близък и първото желание за помощ от страна на зависим, веднага да се свържат с тях. Линията е анонимна. На нея безплатно информират и евентуално насочват към рехабилитационни програми, всички озовали се в положението на Димитър. източник: dnes.dir.bg Още за: зависимост скорост човек Още от: България и свят



