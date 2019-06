«атвориха 550 заведени€ в »ран за нарушаване на "исл€мски€ морал"

¬ ресторанти и кафенета се пускала незаконна музика и се подстрекавало към разврат, провеждали се и смесени танцови вечеринки

Ѕлизо 550 ресторанта и кафенета са били затворени в “ехеран за нарушаване на "исл€мски€ морал", предаде ‘ранс прес, като се позова на полици€та в иранската столица. 11 нарушители, собственици на такива заведени€, са били арестувани. «атворени са били общо 547 ресторанта и кафенета, съобщи началникът на полици€та в “ехеран генерал ’осейн –ахими. —поред близката до консерваторите информационна агенци€ ‘арс това е станало през последните 10 дни при операци€ за борба срещу несъответстваща на правилата реклама в интернет, незаконната музика и подстрекаването към разврат. "ѕолици€та посто€нно бди за спазването на исл€мските правила и това е една от най-важните нейни мисии", каза генерал –ахими. јгенци€ ћизан, ко€то е под шапката на съдебната власт, съобщи, че е създаден специален телефонен номер, на който иранците могат да сигнализират с текстови съобщени€ за "неморални актове" в общественото пространство. ато примери за такива действи€ б€ха споменати махането от жените на техните забрадки в коли, "смесените танцови вечеринки" и "публикуването на неморално съдържание в »нстаграм". »рански€т върховен ръководител а€толах јли ’аменей редовно призовава за борба срещу "културната инвази€" - от рок музиката до навлизането на западните нрави. јлкохолът и танцовите забави с едновременното участие на мъже и жени са забранени в »сл€мската република. ¬сички жени са длъжни да нос€т забрадка на обществени места, включително в автомобилите. източник: dnes.dir.bg ќще за: заведени€ »ран нарушаване ќще от: Ѕългари€ и св€т



