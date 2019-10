Заради топлото време, мечките страдат от безсъние

25 октомври 2019



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Животните все още не бързат да заспят зимен сън, заради нестабилната снежна покривка

Необичайната дейност на мечките в много от северните региони на Русия продължава, съобщават сайтът Гисметео. Вероятно това се дължи на необичайно топлото есенно време. Мурманска област се превърна в източник на новини в социалните мрежи. Жителите на Мурманск съобщават, че местните рибари се натъкнали на мечешки следи близо до магистрала Серебрянски. Според експерти, животните все още не бързат да заспят зимен сън, заради нестабилната снежна покривка. Температурата също все още се колебаят и са твърде високи, за да може животните да изпаднат в обичайната си летаргия. Поради това животните са принудени да продължават да будуват и да търсят храна. Често подобно нарушение на естествения график провокира тяхната агресивност и непредсказуемо поведение. Изданието напомня, че мечките обикновено доста често контактуват с хората в този регион. източник: vremeto.dir.bg Още за: дейност мечки време Още от: България и свят



