Западнонилската треска е голямата опасност за това лято у нас

23 юли 2019 09:30 459 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos През изминалия сезон, при 15 болни души, двама починаха

Западнонилска треска, пренасяна от обикновените комари, е голямата опасност за хората у нас през този летен сезон. Това е мнението на проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния институт по заразни и паразитни болести, който застана пред "Дарик" да коментира нарастващото бедствие. По думите му през последните два месеца се наблюдава завишаване в броя на вирусните възпаления на централната нервна система. В същото време хората не трябва да се притесняват от тигровия комар, който макар и разпространен в южните черноморски курорти и в крайдунавските общини, не пренася тропически вирусни инфекции. За вируса на западнонилската треска, пренасян от обикновените комари, предупреждават от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Предпазването от него означава избягване на места с комари, както и лични предпазни средства като репеленти и комарници. Вирусът може да причини мозъчно възпаление и е особено опасен за възрастните хора, при които в над 10% от случаите това завършва със смърт, обясни проф. Тодор Кантарджиев. "Искам да напомня, че миналата година имахме 15 болни, но двама умряха. Много по-малко от Сърбия - 45 починали, 35 починали в Румъния, 50 случая на починали в Гърция от западнонилска треска. Това, което ме плаши, че в последните два месеца по данни на Националния център, имаме около 40% увеличаване на възпаляванията на централната нервна система. Пръскането срещу комари в крайдунавските общини, предприето в средата на този месец, би имало много по-голям ефект, ако се комбинира с обработване на заблатените райони през пролетта, посочи Кантарджиев. "Мерките започват още в края на март месец - преди разлистването на дърветата, тогава са най-ефективните мерки за намаляването количеството на комарите. Ако всичко това се комбинира с унищожаването на комарите във водоемите, тогава резултатите ще са много по-големи", допълни той. Проф. Кантарджиев обясни още, че внесеният преди няколко години у нас тигров комар не пренася тропически вирусни инфекции. Към момента този вид комар е наличен в повечето градове по южното Черноморие и в крайдунавските региони. Такъв обаче няма в София и в областните градове с по-голяма надморска височина. "За разлика от нашенските комари, тигровият комар е по-дребен, хапят по краката, защото летят ниско. В момента тигровите комари не разпространяват никои от тропическите болести, които фактически ги правят опасни", заключи специалистът. източник: dnes.dir.bg Още за: треска комари сезон Още от: България и свят



