Задигнаха часовник за 840 000 долара от японец в Париж

Японец, който излезе от хотел в Париж да си купи цигари, се раздели с ръчен швейцарски часовник за $840 000, след като крадец го отмъкна от китката му, предаде БНР, позовавайки се на информация от АФП. Мъж се приближил до 30-годишния азиатец край 5-звездния хотел "Наполеон" до Триумфалната арка късно в понеделник и помолил за цигара. След това сграбчил ръката на японеца и избягал с рядък часовник на "Ришар Мил" - "Турбийон дайъмънд туистър". Ръчните часовници на швейцарската фирма с обемния си корпус, през който се вижда сложни вътрешен механизъм, високо се ценят от познавачите, но са и лесно разпознаваеми от крадците, които се целят в богати туристи във френската столица. Вестник "Паризиен" публикува днес карта, показваща двайсетина кражби на скъпи часовници в "златния триъгълник" и други престижни райони край "Шанз Елизе" тази година. източник: dnes.dir.bg Още за: часовник японец Париж Още от: България и свят



