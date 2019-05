Задават се нови дъждове и гръмотевици

29 май 2019 10:56 700 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Атмосферата още днес ще започне да се лабилизира, но температурите ще останат около обичайните през повечето от следващите 6-7 дни

Днешният ден започва със слънчево време, но в следващите часове ще се развива купеста облачност и в следобедните часове на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Валежите ще бъдат съсредоточени предимно около Централна и Западна Стара планина, както и в по-малка степен - над Рило-Родопската област. Преди полунощ ще вали и прегърмява над централната част на Северна България. В Софийско също има вероятност да превали краткотрайно след обяд, като по-голяма е тази вероятност за северните части на Софийското поле. Максималните температури ще бъдат с юнски стойности, от 25 до 30 градуса. Утре температурите ще останат без промяна в по-голямата част от страната, от 24 до 29 градуса, но на места по високите полета с повече мощни купести облаци, ще останат с 3-4 градуса по-ниски. Краткотрайни валежи с гръмотевици са възможни в голяма част от страната. По-малка е вероятността за тези явления по поречието на Дунав, по Черноморието и в крайните южни райони. Ще се появи слаб западен вятър. В петък вятърът в западната част на Дунавската равнина ще се усили до умерен и временно силен и с него за кратко в приземните слоеве на атмосферата ще прониква по-хладен въздух. Гръмотевични бури, на места с градушки ще има над Южна България и крайните източни райони. Температурите в низините ще са малко по-ниски, сравнени с тези от предните дни, от 22 до 28 градуса. По-хладно, до около 20 градуса, ще бъде по високите полета и в южните части, в местата с по-силни превалявания и плътна облачност. Преди полунощ ще вали и гърми над Северна България. В събота, първият юнски ден, превалявания с гръмотевици ще има над южните и източни райони, а повече слънце - над Югозападна и Северна България. Температурите ще останат от 22 до 28 градуса. В неделя нестабилна ще бъде атмосферата над западните и централни райони. Температурите ще се повишат и ще са от 24 до 29, 30 градуса. Частично нестабилно ще остане времето и в началото на следващата седмица. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, но те ще са с локално разпределение в различни райони на страната и няма да бъдат повсеместни. Все пак, в местата с валежи са възможни и локални градушки и силни, макар краткотрайни извалявания. Температурите ще остават в рамките на обичайните за началото на месец юни, най-често от 24 до 28, 29 градуса, в някои дни с 1-2 градуса по-ниски. източник: dnes.dir.bg Още за: дъждове ден време Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката