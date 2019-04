За Великден ще се постопли, но ще има и дъжд

Авторитетният синоптичен сайт Акууедър съобщи, че непосредствено преди Великден, към средата на следващата седмица, у нас най-сетне североизточният пренос ще отслабне и ще се настаняват постепенно по-топли въздушни маси. Така хладното време със слани по високите полета и някои низини ще отстъпи място на по-топло, с априлски температури около и дори малко над обичайните. Това означава, че от около 15-ина градуса в момента, дневните температури в дните към Великден след десетина дни би трябвало вече да бъдат около и над 20, 22 градуса - прилични стойности, нормални за края на април и първите дни на месец май. Тъй като милиони хора планират да пътуват за Великден, прогнозата на сайта за Европа за по-късно идната седмица и следващия уикенд гласи, че почти навсякъде ще се достигне до нормални температури, а студеният сибирски въздух ще остава само в някои части на европейския север и североизток. Най-високите температури се очакват от Португалия и Северна Испания до Франция, Белгия, Холандия и Западна Германия. В Лисабон, Португалия, Париж, Франция, Германия, могат да очакват температури в рамките на 20-25C. Британските острови също могат да очакват нехарактерна за климата си по това време топлина, като дневните температури ще варират от 16 градуса по Целзий, в близост до брега, до 21 градуса по Целзий в някои части на Южна Англия. Докато може да се разчита на меко и топло време за почивните дни, не всеки ще остане сух. Три региона ще бъдат изложени на риск от влажно време на Великден, но не се очакват опасни явления като наводнения или опасни за трафика такива. България и Гърция ще бъдат изложени на риск от краткотрайни валежи в събота и на шанс за по-сухо време в неделя. На север, валежи са възможни от Украйна до Източна Полша, Беларус и балтийските държави в неделя. Третият район с вероятни превалявания е западната част на Северна Ирландия и западна Шотландия в неделя. Останалата част от Британските острови могат да очакват сухо време в събота и неделя. Накрая ще има риск от превалявания и гръмотевични бури има в Южна Франция и Испания, както събота, така и в неделя. Всеки, който има планове да прекара времето си на открито, ще трябва да бъде подготвен да пренасочи или промени местата за тяхното събитие поради риска от валежи в изброените райони. Топлият въздух ще остане в почти цяла Европа в понеделник, но рискът от дъжд ще се нарасне на Британските острови и в по-голямата част от Южна Европа, включително в нашата страна. Към прогнозите за повече от 5-6 дни напред, каквато е и тази, следва да се подхожда с едно наум. Такива моделни сценарии се наричат "опашки" и в никакъв случай не бива да се приемат като нещо сигурно, а само като по-вероятен сценарий. В следващите дни ще актуализираме редовно прогнозите за времето по Великденските празници. Следете ги, за да бъдете информирани. източник: dnes.dir.bg Още за: Великден рамки климат Още от: България и свят



