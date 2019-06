За първи път в света - Холандия забрани две рокерски групи за дни, били опасни

Холандското правосъдие днес обяви, че забранява и разпуска местната рокерска група No Surrender (Не се предавай), защото преценява, че тя е опасност за обществения ред в страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Решението идва малко повече от седмица, след като в Холандия бе забранена известната рокерска група Hells Angels (Ангелите на ада) по подобни причини, което става за пръв път в света. "No Surrender нарушава обществения ред и бива забранена и разпусната", се казва в изявление на съда в северния град Асен, удовлетворявайки искането на прокуратурата за създадената през 2013 г. група. Предоставените от прокуратурата доказателства показват, че "голям брой членове на No Surrender са замесени или са били замесени в множество сериозни закононарушения", включително изнудване, трафик на оръжия и наркотици и незаконно притежание на оръжия, заяви съдът. Насилието, което "се стимулира и улеснява от културата и структурата на No Surrender, е по същество толкова тежко и системно, че застрашава обществото", смята съдът. На 29 май холандското правосъдие вече забрани Hells Angels и нареди да се закрият всичките й клонове в страната. Тя е създадена през 1948 г. в САЩ и има клонове в петдесетина страни. Групата е обвинена в редица европейски държави, че насърчава насилието и е замесена в организирана престъпност. източник: dnes.dir.bg Още за: Холандия забрана групи Още от: България и свят



