Ядем дълбоко замразено свинско от резервите на Европа заради африканската чума

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Холандия, Франция и Германия ще си разчистят резервите, коментира директорът на свинекомплекса в Бръшлен

По магазините у нас масово се продава дълбоко замразено свинско от резервите на Европа. Търговците често го пробутват наред с прясното месо. Това предупреди пред TrafficNews Христо Стойков, директор на свинекомплекса в русенското село Бръшлен, в който 40 000 животни бяха евтаназирани заради африканска чума по свинете (АЧС). Заради опасната зараза у нас бяха унищожени над 130 000 прасета, чието месо се използваше предимно за прясна консумация. Сега търговците запълват дефицита с внос, като много често докарват у нас нискокачествени екарисажни меса. Холандия, Франция и Германия ще си разчистят резервите, обясни Стойков. По думите му, когато в някоя от тези страни има свръхпроизводство, за да не паднат цените катастрофално и фермерът Ханс да е защитен, държавата изкупува големи количества месо, замразява ги дълбоко и ги трупа. Сега този резерв се прочиства с внос в страни, поразени от АЧС като България. "В Русе никой търговец не работи на 100% само с прясно месо. Вземат и такова, но го мешат с дълбоко замразено. Вратът, например, им излиза на цена от 2 лева, а като го смесят с пресния, го продават на 12 лв. Търсят бърза печалба" , обясни Стойков. Потребителите могат да познаят прясното месо по цвета. Когато то е било дълбоко замразено и след това се размразява - отделя вода и цветът му избледнява. Стойков препоръчва клиентите винаги да питат търговеца или сервитьора в ресторанта откъде е месото и да се доверяват само на доказали се производители, дори и цената да е по-висока. "Ще дадете малко повече пари, но ще спестите от лекарства и болести, които ще ви налегнат, ако се храните с некачествено месо", каза още шефът на фермата в Бръшлен. Христо Стойков също съди Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/ заради ниско обезщетение. "Първи заведохме дело, след нас заведе и Лефтер Лефтеров, собственик на свинекомплекса в свищовското село Българско Сливово. И другите свинекомплекси, където прасетата бяха унищожени заради АЧС, ще го направят", каза Стойков. По думите му, заради това, че цената на прасетата е изчислявана по статистиката, а не според пазарната, изплатеното обезщетение за неговата ферма е значително по-малко от реалното. "Оцениха ни 80-килограмово прасе за 120 лв. Изобщо не провериха какви са цените по стоковите борси. В Холандия например 25-килограмово прасе с транспортните разходи дотук в момента излиза между 80 и 95 евро. И цените постоянно скачат", обясни Стойков. И допълни, че парите от обезщетението са нужни за възстановяване на производството в Бръшлен. "Очаквахме 12-14 млн. лева, а получихме само 8 млн. Не слагаме в сметката изгубените печалби. Не сме уволнили работниците, 65 човека вече трети месец след евтаназията на животните са на работа при нас. Освободихме само хората от кланицата и транжорната, защото не искаме да пускаме на пазара месо от чужди животни, а да имаме затворен цикъл", обясни още Стойков. Според него ниските обезщетения ще накарат собствениците на други свинекомплекси да крият заразените животни, ако имат случаи на АЧС и така чумата ще продължава да ни мъчи. След дезинфекцията, комплексът в Бръшлен се готви да започне работа. През януари ще бъдат докарани животните, а през ноември ще излязат на пазара с прясно месо. Стойков е категоричен, че заразата е влязла в управляваното от него стопанство и в другите ферми край Дунава чрез дивите прасета от Румъния и комарите, които тази година бяха истинска напаст, а мерките от страна на държавата срещу унищожаването им закъсняха. източник: dnes.dir.bg Още за: магазини свинско резерви Още от: България и свят



