Българинът Стефан Стефанов осъществи второ българско изкачване на К2 - вторият по височина връх на планетата предаде БНР. Тази нощ той атакува сочения за най-труден сред осемхилядниците (и втори по смъртоносност след Анапурна) с още 18 души от международна експедиция. В 2:27 българско време изпрати съобщение, че е на върха. Дни по-рано, на 18 юли, столичният адвокат и още няколко десетки души стигнаха на 400 метра под върха, но се наложи да прекратят атаката, заради дълбок сняг, лавинна опасност и липсата на опънати въжета до върха. След 3-дневна почивка в базов лагер, на 22 юли Стефанов и вече намаленият състав на желаещите да изкачат върха поеха нагоре. Към 6:00 часа българско време беше съобщено, че той слиза към Лагер 2. През месец май Стефан Стефанов изкачи третия по височина връх на планетата - Канчендзьонга, а миналата пролет - Еверест. Първото българско изкачване на високия 8611 метра връх К2 е на Боян Петров. Той стъпва на върха на 31 юли 2014 г. Така става и първият българин, изкачил 3 осемхилядника за 100 дни. По-рано с.г., през май, Петров изкачва Канчендзьонга, а на 23 юли - и Броуд Пик. Двойното изкачване - на Броуд Пик и Канчендзьонга, за 8 дни (и то без допълнителен кислород) е световен рекорд. източник: dnes.dir.bg Още за: изкачване К2 Стефан Стефанов Още от: България и свят



