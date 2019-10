Всяка година в света се изсичат гори, колкото е площта на Великобритания

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Ако наистина искате да дадете приноса си срещу промяната на климата, засаждайте по няколко дръвчета, съветват еколози

Може ли наистина, всеки от нас поотделно, да даде своя принос за намаляване на емисиите на парникови газове и да ограничи промяната на климата? Отговорът е "да", според мнозина специалисти, но пътят не са безсмислените климатични стачки, още по-малко - говоренето пред трибуни, от които не последва нищо, а реални действия. Едно от тях е всяка година да засаждаме по няколко дръвчета (едно е добро начало!). Горска площ с размерите на Обединеното кралство се губи всяка година по целия свят, като по-голямата част от тях са тропически гори, и това има силно въздействие върху климатичните промени и дивата природа, съобщава Гардиън. Степента на загуба е достигнала 26 млн. дка годишно, констатира доклад. Тази площ бързо нараства през последните пет години, въпреки обещанията на правителствата през 2014 г. за намаляване на обезлесяването и възстановяване на горите. Шарлот Стрек, съосновател и директор на мозъчния тръст "Климатичен Фокус", авторка на доклада, каза: "Трябва да пазим дърветата си и трябва да възстановим горите си. Обезлесяването се ускори, въпреки обещанията, които бяха направени. " Нюйоркската декларация за горите беше подписана в ООН през 2014 г.. Тя изисква държавите да намалят наполовина обезлесяването до 2020 г. и да възстановят 150 млн. хектара вече обезлесени или деградирали горски земи. Но процентът на загуба на дървесна покривка е нараснал с 43% от приемането на декларацията, докато най-ценните и незаменими тропически естествени гори са отсичани със скорост 4,3 милиона хектара годишно. Крайната цел на декларацията - спиране на обезлесяването до 2030 г. би довела до потенциално спестяване на толкова въглерод, колкото испирането на всички автомобили по света. Това в момента изгляжда доста по-трудно постижима цел, отколкото когато ангажиментът беше поет преди 5 години. В Латинска Америка, Югоизточна Азия и Африка - най-големите тропически горски региони - годишната норма на загуба на гори се увеличи значително между 2014 и 2018 г., в сравнение с 2001 до 2013 г. Докато най-големите загуби по обем бяха в тропическа Латинска Америка, най-големият темп на нарастване е бил в Африка, където процентите на обезлесяване се удвояват от по-малко от 2 милиона хектара годишно на повече от 4 милиона. източник: dnes.dir.bg Още за: принос емисии климат Още от: България и свят



