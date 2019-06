Все повече деца, дори 8-годишни, с високо кръвно у нас

Все повече деца от училищна и предучилищна възраст развиват артериална хипертония. С данни за това заболяване се откриват дори деца между 7 и 8-годишна възраст. Това обяви кардиологът доц. Красимира Христова, директор на Регионалния офис за Източна Европа на Световната лига по хипертония, цитирана от Дарик Нюз. По думите й, най-засегнати са тийнейджърите, а всеки един на десет българи до 25 години страда от артериална хипертония. "Над 2 милиона са хипертониците в България. Все повече млади пациенти се срещат в лекарските кабинети, именно поради диагнозата артериална хипертония. Обезпокоително е, че много деца от училищна и предучилищна възраст развиват артериална хипертония. Не в тези високи стойности, които срещаме при възрастни пациенти, но артериално налягане 140 на 90 за дете е прекалено висока стойност", обясни доц. Христова. Като причини тя посочи - наднормено тегло, начин на живот, дългото време пред компютрите. "По отношение на заболяването сред децата се среща включително в ранна училищна възраст - между 7 и 8 години. Най-засегнати са популацията в тийнеджърска възраст заради начина на живот, досег със забранените неща, те са факт и допринасят за покачването на артериалното налягане", подчерта още лекарката. Препоръките й да не се стига до подобни тревожни тенденции са повече движение, спорт, повече време на открито пространство, здравословна храна, наличие на ниско съдържание на сол в храната и редукция на телесното ниво. източник: dnes.dir.bg Още за: деца тегло заболяване Още от: България и свят



