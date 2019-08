Включват вещество от наргилета и е-цигарите в списъка с наркотици

Включват вещество, съдържащо се в течности за е-цигари и наргилета, в списъка с наркотиците. Това предвижда промяна в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, предложена от Министерството на здравеопазването. Веществото 5F-MDMB-PICA ще бъде поставено под контрол на чрез включването му в Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, предаде NOVA. Веществото е от групата на синтетичните канабиноиди. Освен, че увреждат централната нервна система, сърдечно-съдовата система и бъбреците, синтетичните канабиноиди, към които спада въпросното вещество, са значително по пристрастяващи от марихуаната. Предложението е свързано с установен клиничен случай на пациент, хоспитализиран по спешност след употреба на цигара, съдържаща синтетичния канабиноид 5F-MDMB-PICA. Веществото вече е под контрол в САЩ, като са налице и докладвани случаи на интоксикaции. По химическа структура и фармакологични свойства веществото може да се разглежда като аналог на вече поставения под контрол у нас в Списък I синтетичен канабиноид 5F-ADB, за който има докладван и смъртен случай на територията на страната. източник: dnes.dir.bg Още за: вещество наргилета наркотици Още от: България и свят



