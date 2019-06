/Видео/ Задържаха руски разследващ журналист с наркотици. Медии и НПО: Нагласен случай

8 юни 2019 11:13 441 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/radioportal.ru



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/radioportal.ru Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/radioportal.ru Репортерът се оплака, че е бит, може да получи до 15 г. затвор

Руската полиция задържа известен разследващ журналист от независимото издание "Медуза" по подозрения в притежание и търговия на наркотици, предизвиквайки възмущението на медии и НПО, които заявяват, че това е нагласен случай и нов удар по свободата на пресата, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА. Полицията заяви, че в четвъртък е арестувала 36-годишния Иван Голунов в центъра на Москва, с четири грама от синтетичния наркотик мефедрон в раницата му. Тя добави, че при последващ обиск на жилището му е открила още пликчета със същия наркотик и кантарче. Голунов е заподозрян в наркотрафик и може да получи до 15 години затвор. Той отхвърля обвиненията и твърди, че наркотикът не е негов. Според адвоката му Дмитрий Джулай е възможно полицията да е подхвърлила наркотиците, за да има повод да арестува Голунов, който имал среща със свой информатор до метростанция. Адвокатът добави, че Голунов е бил бит от полицаи. Самият Голунов е заявил, че не е спал през изминалата нощ, оплаква се от депресия и каза, че по време на задържането е получил юмрук в лицето и ритници в гърдите. Главното управление на министерството обаче отрича това. Освен това журналистът е бил лишен от правото на телефонно обаждане и възможността да повика адвокат, както и Бърза помощ. Заради това медицинското освидетелстване ще бъде извършено в изолатора за временно задържане. Утре журналистът ще се яви пред съдия, който ще прецени дали той да бъде пратен в предварителен арест. Иван Голунов е известен в Русия с разследванията си на корупцията в Москва, чийто кмет Сергей Собянин е близък съюзник на президента Владимир Путин. Днес Собянин нареди на началника на столичната полиция да поеме лично контрола на разследването. Прокуратурата също обеща "щателно да проучи" случая. В "Медуза" обаче са убедени в невиновността на колегата си и изразяват готовност да го защитават по всички достъпни начини. "Ние имаме основанията да смятаме, че Голунов е преследван заради журналистическата му работа. Знаем, че в последните месеци той получаваше заплахи, знаем заради какви подготвяни текстове и знаем от кого. Ще проучваме всяко действие на следователите по делото срещу Голунов, ще изясним по чия заповед той е преследван и ще направим тази информация публична", се посочва в редакционното съобщение.Правозащитната организация Амнести интернешънъл разкритикува отправените към Голунов обвинения, като ги нарече "съмнителни и следващи една за жалост добре позната схема". "Иван Голунов е известен критичен глас и разследванията му на правителствената корупция очевидно не са допаднали на властите", заяви организацията. Безпокойството си изразиха също международната журналистическа организация "Репортери без граници", Делегацията на ЕС в Русия и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Русия е на 149-о място в класацията на "Репортери без граници" за медийна свобода през 2019 г. През последните години в страната са били нападнати или убити редица журналисти, а полицейските разследвания рядко водят до осъждане на действителните поръчители, отбелязва АФП. източник: dnes.dir.bg Още за: арест журналист наркотици Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката