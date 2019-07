/Видео/ Стрелецът от Калифорния е 19-годишен неонацист, купил си законно "Калашников"

30 юли 2019 09:56 417 прочита



Снимка: Instagram via AP/БТА



Снимка: Instagram via AP/БТА Снимка: Instagram via AP/БТА "Мощта е право", написал младежът в Инстаграм в деня на атаката на фестивал

Младият мъж, открил стрелба на Фестивала на Чесъна в американския щат Калифорния, е едва 19-годишен и е публикувал две снимки в социалната мрежа Инстаграм в деня на нападението с неонацистки призиви, предаде Асошиейтед прес. Сантино Уилям Лиган уби трима души, включително 6-годишно дете, и рани 12 на фестивала в Гилрой вчера, след което беше застрелян от полицията. В изтрития впоследствие профил на стрелеца в Инстаграм се казва, че той е италианец и иранец. Профилът показва две снимки, публикувани от Лиган. На едната, която е качена по-рано, е изобразен анимационният герой, известен като мечето Смоуки (Smokey the Bear), стоящо пред табела "огнеопасно". В заглавието Лиган призовава да се чете "Мощта е право" (Might is Right), книга, публикувана през 19 век. Мизогиничната и антисемитска творба е използвана в екстремистки сайтове от неонацисти и привърженици на теорията за превъзходство на бялата раса, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Според анализ на поведението му в социалните мрежи младежът се увличал именно по екстремистки неонацистки идеи и е бил привърженик на теорията за превъзходство на бялата раса. Втората снимка е качена броени минути преди стрелбата и е от самия фестивал. Кметът на Гилрой Роланд Веласко каза, че градът ще скърби заради трагедията, но ще я преодолее. Той заяви на пресконференция, че насилието с огнестрелни оръжия е епидемия в САЩ и че е "повече от жалко", че събитие като Фестивалът на чесъна в Гилрой е станало мишена на нападение. Според полицията стрелецът е бил въоръжен с автомат "АК-47", придобит законно този месец в щата Невада, съобщи телевизия Си Ен Ен. източник: dnes.dir.bg Още за: стрелба Калифорния мрежа Още от: България и свят



