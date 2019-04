/Видео/ Лудо преследване в Калифорния на заподозрян в домашно насилие

26 април 2019 09:44 462 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Изнасят на носилка жена от автомобила на беглеца

Опасно преследване на беглец в Калифорния - часове наред полицията се опитваше да залови заподозрян за домашно насилие, докато в колата заедно с него имаше жена, съобщи БНТ. Преследването започва, след като мъж се опитва да избяга с автомобила си от полицаите. Следват истински екшън с близки до киното каскади в Лос Анджелис и Ориндж Каунти, при които по чудо няма жертви. Беглецът шофира в насрещното, засича и ожулва коли, профучава по пешеходни пътеки и на червен светофар. Всичко това по оживени магистрали в натоварен за движението час. Следват го няколко полицейски коли и хеликоптери на телевизии. Накрая се озовава на задънена улица в паркинг на голям магазин. Тогава слиза от колата и се втурва в магазина. Оттам започват панически да излизат клиенти. Беглецът е заловен. Спътничката му, която по време на преследването, се вижда на седалката до него и дори изглежда, че се карат, е изнесена на носилка и откарана с линейка. източник: dnes.dir.bg Още за: преследване беглец полиция Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката