"Жълтите жилетки" се сблъскаха с полицията в родния град на Макрон

26 май 2019



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Около 12 500 души излязоха на улиците в цяла Франция

Протестиращи от френските "жълти жилетки" се сблъскаха със силите за борба с безредиците в Париж и в северния град Амиен по време на 28-ата поредна събота на антиправителствени протести, предаде Ройтерс, цитиран от БТА. Полицията в родния град на президента Еманюел Макрон използва сълзотворен газ срещу около 1200 протестиращи, след като част от тях замерваха полицаи с камъни, нападнаха клонове на местни банки и запалиха контейнери за боклук. В града бяха задържани 27 души. Няколкостотин протестиращи се сблъскаха с полицията и в центъра на Париж, на и около Площада на републиката. Около 12 500 души излязоха на улиците в цяла Франция, по данни на френското вътрешно министерство. Според властите в протестите в Париж са се включили 2100 души, отбелязва Франс прес. Организаторите обаче оспорват официалните данни. Според тях на улиците на страната днес са излезли 35 100 души, отбелязва Франс прес. източник: dnes.dir.bg Още за: протест сили борба Още от: България и свят



