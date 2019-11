Великобритания увеличава квотите за мигранти за селскостопанска работа

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Бройката се увеличава до 10 000 души от догодина, сега са 2500

Британското правителство ще увеличи четири пъти годишната имиграционна квота за сезонни селскостопански работници до 10 000 от догодина, за да се справи с недостига на работна ръка в сектора след Брекзит, съобщи в. "Сънди телеграф", цитиран от Ройтерс. Сега Великобритания допуска всяка година 2500 души от страни извън Европейския съюз да работят временно в британски ферми - бройка, която според бранша е прекалено малка. Много други селскостопански работници идват от по-бедни части на ЕС и те засега не подлежат на квота. "Нашата имиграционна система трябва да отразява нуждите на селскостопанския сектор. Разширяването и продължаването на схемата за сезонните работници ще бъде важна част от това", каза аграрният министър Тереза Вилиърс за "Сънди телеграф". Разширяването ще бъде обявено официално в рамките на кампанията на Консервативната партия за парламентарните избори на 12 декември, уточнява вестникът. източник: dnes.dir.bg Още за: Великобритания квота мигранти Още от: България и свят



