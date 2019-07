Василев: Проблем за националната сигурност е да имаме провинциално летище

Според бившия икономически министър е належащо Летище София да бъде концесионирано

Належащо е Летище София да бъде дадено на концесия. Визуално то изглежда много зле, а държавата не умее да го управлява. Ако не се концесионира, ще се срамуваме от него. Такова мнение изрази в ефира на "Тази сутрин" бившият икономически министър Николай Василев. Той не се съгласи с твърденията, че тъй като е част от националната ни сигурност, не трябва да бъде отдавано на концесия. "Това са измишльотини. Тези хора през последните 30 г. са против всяка концесионна сделка и всичко е национална сигурност. Най-големият проблем с националната сигурност е да имаш едно провинциално летище", допълни Василев. Според него който и от петте кандидат-концесионери да бъде избран, би било добър избор. "Конкретно сега е избрано едно германско летище с голям френски инвестиционен фонд. Не виждам проблеми с националната сигурност, нито, че тези хора не знаят как се строят летища. Ако малко приличаме на тяхното, ще бъдем добре", на мнение е бившият министър. Николай Василев бе категоричен, че държавата не може да извади над 1 милиард лева за нов терминал и съответно не може да го управлява. "Собствеността на летището ще остане публична държавна собственост, но най-добре е световен оператор, който знае как, да направи по-добро летище", допълни той. По думите му, ако новият терминал се построи след 10 г., той трябва да бъде по-добър от терминалите в Прага и Будапеща. На въпрос дали е възможно автомобилен гигант да инвестира в България, Василев заяви, че това все още е възможно. "Докато няма ударена копка в друга държава, България може да привлече тази инвестиция. Имаме своите шансове, ще трябва да изчакаме да видим какво ще направят съседите. Ако тази инвестиция се провали, много вероятно е на нейно място да дойде друга", коментира Николай Василев. По думите му шансът на Турция е по-голям, защото е по-голяма държава. Той изрази надежда нещата там да се провалят заради политически причини и инвестицията да дойде у нас. източник: dnes.dir.bg Още за: проблем сигурност концесия Още от: България и свят



