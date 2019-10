В новите страни членки на ЕС се работи 3 седмици повече, отколкото в старите

3 седмици повече се работи в новите страни членки на Европейския съюз, в сравнение със старите. Това показва най-новият доклад на Eurofound за работното време, предаде Нова телевизия. През 2018-а средното колективно договорено годишно работно време в старите страни членки е било 1687 часа, а в новите - 1803. Разликата е 116 часа или три работни седмици. Най-къса е работната седмица във Франция - малко над 35 часа, а най-дълга е в Малта, Гърция и Хърватия. Най-дълго работят служителите на пълно работно време във Великобритания - 42 часа. Най-малко часове седмично се трудят в Дания. А у нас часовете са малко над 40. Средно в Европа се излиза за близо 24 дни платен годишен отпуск, а в по-новите държави членки, като в България, платеният отпуск е малко над 20 дни. Докладът се основава на информация от мрежата на кореспондентите на Eurofound. В него се посочва, че данните, представени в прегледа, трябва да се тълкуват внимателно. Международни сравнения за дължината на колективно договореното работно време може да са проблемни, защото не всички страни събират данни, а дори и където такива има, данните от различни източници може да не подлежат на стриктно сравнение. Предизвикателство е да се сравнява работното време в различните страни и защото данните за обичайното седмично работно време не взимат предвид фактори като извънреден труд, дължина на годишен или други форми на отпуск, използване на гъвкави форми на организация на работното време. източник: dnes.dir.bg Още за: членки ЕС седмици Още от: България и свят



