В Мексико пуснаха сина на Ел Чапо

18 октомври 2019



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Силите за сигурност искат да избегнат още кръвопролития в столицата на щата Синалоа

Мексиканските сили за сигурност са освободили задържания син на наркобарона Хоакин Гусман, Ел Чапо, от къщата, където го бяха задържали за кратко вчера, съобщи министърът на сигурността Алфонсо Дурасо. Той изтъкна, че решението е било взето, за да бъдат защитени хората, предаде Ройтерс и БТА. Това изказване на Дурасо беше предшествано от друго, в което не ставаше ясно дали обвиненият за наркотрафик Овидио Гусман още е задържан след многочасова ожесточена престрелка в северния мексикански град Кулиакан. Най-малко девет души са пострадали при сблъсъците между силите за сигурност и членове на наркокартела "Синалоа", съобщи в. "Миленио" като се позова на ръководителя на регионалното министерство на здравеопазването Ефрен Енсинас. Сред ранените има шестима служители на силите за сигурност. Губернаторът на щата Синалоа Кирино Ордас съобщи в Туитър, че в момента в Кулиакан "се възстановява спокойствието". Смята се, че Овидио Гусман е влиятелна фигура в картела "Синалоа". САЩ го обвиняват в престъпен сговор за разпространение на кокаин, метамфетамини и марихуана. На публикувани в интернет видеозаписи се вижда, че бойци от националната гвардия и войници са изправени срещу цивилни, вероятно членове на картела "Синалоа", въоръжени с картечници и автоматични пушки. Местната медия "Риодосе" съобщи вчера, че тежко въоръжени мъже стрелят от камиони в центъра на Кулиакан, предаде Асошиейтед прес. Някои от стрелците използвали снайпери. Входовете на града били блокирани от силите за сигурност със запалени автомобили. Възползвайки се от уличните боеве, 20 осъдени, излежаващи присъди в затвора "Агуаруто" в Кулиакан, са успели да избягат, предаде телевизионният канал "Телевиса". През януари 2017 г. Гусман беше екстрадиран в САЩ от Мексико по искане на американските власти. През февруари тази година той беше признат за виновен по всички повдигнати му обвинения. В средата на юли Гусман беше осъден на доживотен затвор и глоба от 12,6 милиарда долара. Смятан за най-могъщия наркотрафикант в света, за 25 години Гусман е изпратил в САЩ най-малко 1 200 тона кокаин. Въпреки осъждането му, неговата престъпна организация продължава да изпраща по-голямата част от дрогата, която влиза в САЩ, предаде Франс прес. източник: dnes.dir.bg Още за: Ел Чапо син Мексико Още от: България и свят



