В Гренландия вече гледат зеленчуци и картофи, вследствие на затоплянето

5 август 2019 09:54 413 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Мнозина си представят острова като ледена пустиня и донякъде са прави, но не съвсем

Ерик Червенокосият преди около 1000 г. е открил и нарекъл Гренландия "зелена земя". Когато отишъл на брега и за първи път, е било през лятото в южните и части, където има много трева и зелени поляни. Все още има такива и затова именно тук Гренландия най-усърдно се доближава до своето име. Гренландски картофи За хората, които не познават многообразието на гренландския климат, има нещо неестествено в мисълта за Гренландия като за селскостопанска страна. Затова е увлекателен парадокс да видите засаждането и прибирането на реколтата от картофи в поле близо до южен гренландски фиорд, а след това да се обърнете и да се насладите на гледката на айсбергите, които се приближават отблизо. Картофите обаче са точно една от културите, за които има много добри условия в Гренландия през последните години, а Южна Гренландия е известна с картофите си, които се използват в ресторанти със звезди в Мишлен по целия свят. Но картофите не са единствената култура с добри условия в Гренландия. Упернавиарсук Изследователската станция Упернавиарсук (Upernaviarsuk) е експерименталната ферма и училище по земеделска индустрия в Гренландия. Именно тук се провеждат продължаващи експерименти с нови възможности за разширяване на асортимента от зеленчуци. Упернавиарсук се състои от открити площи, отоплени с естествено биогориво (гниещи растителни остатъци) лехи и две големи оранжерии. Плодородието на почвата, както и чистият и сравнително сух въздух правят общите условия за отглеждане са добри. Освен това болестите и вредителите почти не засягат растенията, поради което всичко в Упернавиарсук се отглежда напълно без пестициди и / или средства за растителна защита. Гренландските зеленчуци обаче се отглеждат не само в Упернавиарсук; много от овцевъдните стопанства в региона също са започнали да отглеждат зеленчуци, а зеленчуците се отглеждат в Южна Гренландия до такава степен, че супермаркетите продават домашни зеленчуци в цялата страна. Забележителна градина Дори на север като Нуук един човек е успял да отгледа зеленчуци. Стен Педерсен е изградил градината си повече от 30 години и е в състояние да произвежда целина, отскоро - картофи, ряпа, червени репички и зелена салата. Земеделска революция За населението има голямо значение да могат да купуват зеленчуци, произведени в Гренландия и така да допълват останалите отлични стоки с морски произход. Бъдещето за отглеждането на зеленчуци в Гренландия изглежда светло и изобщо не изглежда невъзможно след няколко десетилетия ще погледнем назад и да говорим за земеделска революция в Гренландия в началото на това хилядолетие. Гренландия е арктическа нация, но по периферията на острова, между леда и морето, лежи земя. В южната част на страната тази земя е обработваема. Полетата и храсталаците на Тасиликулоок са сред зелените хълмове, вдъхновили викингите да нарекат това място Гренландия. Промените в климата -за едни зло и опасност за попадане под морското равнище, за други - като Гренландия, породиха надежда, че отглеждането на картофи в тази страна с едва 60 000 жители може да бъде търговско жизнеспособно. Засега известна несигурност поражда само факта, че последните лета са не само топли, но и много сухи, така че дали и кога това някога ще стане реалност, предстои да видим. източник: dnes.dir.bg Още за: Гренландия земя име Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката