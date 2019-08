В Бургас оперираха пациентка с разкъсана аорта

30 август 2019



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Само два часа след манипулацията пациентката диша сама и е в пълно съзнание

Възрастна пациентка беше оперирана по спешност в Бургас от разкъсване на аортата чрез т. нар. инвазивна интервенция. Това стана за пръв път в Многопрофилната кардиоболница за активно лечение в града, съобщи БНТ. Аортата на 74-годишната пациентка е била разкъсана на две места и инвазивната интервенция е извършена по спешност. Този метод няма алтернатива и с него е спасен животът на Ирина Максакова. Само два часа след манипулацията пациентката диша сама и е в пълно съзнание. "Кога ще ходя на дискотека? Ами след ден-два съм вече готова, заминавам", шегува се Ирина Максакова. Началникът на клиниката по кардиохирургия поясни, че разкъсаната част от аортата се покрива с вътрешни стентове, а интервенцията се извършва само чрез един малък разрез в областта на бедрото. Проф. Владимир Данов, началник на клиниката: Този метод вече навлиза в нашата редовна клинична практика. С това завършваме цялостния спектър както на кардиохирургичните операции, така и на минимално инвазивните кардиологични интервенции, които по цял свят се правят и в момента са стандартни за всички клиники в Европа и света. Доц. Николай Димитров-инвазивен кардиолог: Тук идват с направлението, с което идват всички хора, без значение колко получава и на какви години е. Бургаската кардиоболница прилага успешно световната добра медицинска практика, а кардиохирурзи, инвазивни кардиолози и анестезиолози са готови да реагират при спешни случаи на пациенти със сърдечно съдови проблеми източник: dnes.dir.bg Още за: Бургас операция аорта Още от: България и свят



