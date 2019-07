В България и не само: Как ни мамят на пътя?

В сезона на летните отпуски милиони туристи се отправят с автомобилите си на път из Европа. Българите особено обичат да пътуват до Гърция, германците - до Австрия, Франция и Италия. Но по магистралите и шосетата дебнат и много опасности, а непредпазливите автотуристи могат да станат жертва на какви ли не измами и трикове. Кои от тях са най-разпространени според статия на германския автоклуб ADAC? Мечешка услуга Изпреварва ви автомобил с двама млади мъже, които разтревожено сочат към задната ви гума. Засичат ви и се опитват да ви накарат да слезете от автомобила. Ако се подлъжете, можете доста да загазите. Или пък този трик: малко след като сте спирали в крайпътно заведение или бензиностанция, установявате, че задната ви гума е спукана. На помощ веднага се притича "услужлив" колега-шофьор, който слага на пътя предупредителен триъгълник, запретва ръкави и ви помага да смените гумата. След като "помагачът" си е заминал, вие установявате, че от багажника липсват лаптоп, фотоапарат и други ценни вещи. Счупеното огледало Изпреварвате някакъв автомобил и в същия момент чувате силен трясък. От другата кола гневно жестикулират. Спирате встрани от пътя. Другият шофьор също спира и ядосано ви сочи счупеното си странично огледало и черната драскотина на вашия автомобил. Всъщност огледалото си е било счупено още преди това, а измамниците незабелязано са одраскали вашата кола, за да ви "докажат", че сте виновен. В този често повтарящ се сюжет мошениците обикновено искат 100-200 евро за ново огледало. ADAC съветва автотуристите изобщо да не слизат от автомобила си, а демонстративно да извадят мобилен телефон и да позвънят на полицията. Сицилиански скутер ADAC предупреждава автотуристите и за други измамници, които дебнат по европейските пътища. В месечното списание на клуба четем: "Един мотопед внезапно препречва пътя на автомобила. Шофьорът набива спирачка и докато туристите в колата се чудят какво става, съучастниците на мотопедиста опразват багажника и отпрашват по улиците на Катания. Това се случва не само в Сицилия, но и в континентална Италия, във Франция или Испания." ADAC съветва автотуристите изобщо да не слизат от автомобила си, а демонстративно да извадят мобилен телефон и да позвънят на полицията. Ето и още опасности, които дебнат автотуристите по пътищата в сезона на отпуските: Когато качвате колата си на ферибот, много внимавайте в нея да не се е промъкнал нежелан пасажер, който иска да си спести таксата. Банди по пътищата често пъти спират принудително автотуристите и се опитват да изкопчат пари с какви ли не трикове: предлагат им бижута на уж ниски цени, молят за финансова помощ в полза на болен роднина. Често пъти с малко пушек или пък чрез драматично проснат на пътя човек се симулира произшествие, а после притеклите се на помощ стават жертва на обир или измама. Фалшиви полицаи също могат да ви навредят. Те обикновено събират "глоби" за реални или измислени нарушения. Автотуристите могат да станат жертва на измами и по бензиностанциите: завишени цени на бензина, завишена сметка, кражба на данни от кредитната карта. Много трябва да внимават и онези туристи, които наемат автомобил под наем от на пръв поглед много изгодни малки фирми. Понякога в дребния шрифт на договора са скрити опасни капани. Със съкращения от "Дойче Веле" източник: dnes.dir.bg Още за: сезон туристи автомобили Още от: България и свят



