US командоси щурмуваха подводница с тонове кокаин (видео)

12 юли 2019 09:54 959 прочита



Снимка: US Coust Guard



Снимка: US Coust Guard Снимка: US Coust Guard На борда на самоделния плавателен съд са открити над 7, 7 тона дрога на стойност над 330 милиона долара

Бреговата охрана на САЩ публикува видео, в което се вижда как нейни командоси щурмуват самоделна подводвица, превозваща тонове кокаин и марихуана. Кадрите бяха пуснати вчера, въпреки че операцията по задържането на наркотрафикантите е била реализирана на 18 юни. На видеото се вижда как катерът на Бреговата охрана преследва самоделната подводница, а един от командосите крещи на испански "Спрете веднага". След това двама от командосите скачат върху движещата се по повърхността на Тихия океан подводница. На борда на плавателния съд са открити над 7,7 тона кокаин, както и марихуана на обща стойност над 330 милиона долара. За времето от месец май до месец юли, Бреговата охрана на САЩ е задържала няколко такива подводници и иззела наркотици на стойност 569 млн. долара. източник: dnes.dir.bg Още за: охрана САЩ видео щурм Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката