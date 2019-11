Украйна и проруските сепаратисти започнаха да изтеглят войските си от фронтовата линия

Украйна и проруските сепаратисти започнаха да изтеглят войските си от ключов сектор по фронтовата линия в източната част на страната, обяви днес украинската армия, предадоха Франс прес и ТАСС. "Започна раздалечаването на войските" в сектора между селата Петривске и Бохданивка, заяви пред журналисти Богдан Бондар, високопоставен представител на украинската армия. Той уточни, че украинските войски ще се изтеглят на разстояние между 600 м и 1 км. Раздалечаването на силите на фронтовата линия в Донбас е предварително условие за среща на върха на "нормандската четворка" /Русия, Германия, Франция и Украйна/, на която се планира обсъждането на по-нататъшните стъпки за уреждането на конфликта в района, отбелязва ТАСС. Наблюдателската мисия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа приветства началото на изтеглянето на войски и въоръжение при Петривске и заяви, че ще продължи да следи ситуацията в района с видеокамери и дронове. Специалният пратеник на Русия в работната група по решаване на украинския конфликт Борис Гризлов изрази надежда, че "няма да има нови опити на Киев да наруши изпълнението на споразуменията за изтеглянето на войски" и че "процесът на изтегляне в Петривске ще бъде успешно завършен в близко бъдеще", предаде Ройтерс, цитирайки Интерфакс. Самопровъзгласилата се Донецка народна република обяви, че е изтеглила напълно подразделенията и въоръжението си в района на Петривске. източник: dnes.dir.bg Още за: сепаратисти войски страна Още от: България и свят



