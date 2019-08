Турция стартира антитерористична операция "Клещи-3"

Турция започна нова антитерористична операция в района Синат-Хафтанин в Северен Ирак, съобщава Анадолската агенция, която се позова на министерството на отбраната на Турция. Операцията "Клещи 3" в района Синат-Хафтанин в Северен Ирак е започнала вчера, допълва БТА. Целта й е гарантирането на сигурността на границата и унищожаването на терористи от ПКК и техните убежища в района. В операцията участват военновъздушните сили на Турция. Първата операция с това име започна на 27 май и имаше за цел да предотврати проникване на терористи от ПКК от Хакурк в Северен Ирак на турска територия и да предотврати заселването им в района. В своята над 30-годишна кампания срещу Турция обявената за терористична Кюрдска работническа партия е причинила смъртта на близо 40 000 души, включително жени и деца. източник: dnes.dir.bg Още за: Турция старт операция Още от: България и свят



