Турция не се е отказала от закупуване на изтребители Ф-35

Говорителят на турския президент Ибрахим Калън заяви, че въпреки кризата около доставката на американските изтребители Ф-35 за турската армия, Турция не се е отказала от тяхното закупуване. В изявление, което Калън направи след края на заседание на кабинета в президентския дворец Бештепе, говорителят на турския президент посочи, че към момента от американска страна не е изпратено нито официално писмо, нито какъвто и да е друг документ. "Направени бяха частични стъпки. Прекратена бе програмата за обучение на нашите пилоти. Но няма никакво официално уведомление за това, че Турция е изключена от програмата за Ф-35", каза Калън. "Вероятно този проблем ще бъде обсъждан на разговорите в ООН. Турция не е купувач на Ф-35, а е партньор. Не е логично едностранните инициативи да бъдат оправдавани с Конгреса /на САЩ - б.а/ и да се казва "няма какво повече да се направи". Вместо това можем да намерим по-конструктивни формули. Знаем, че президентът Тръмп има воля за това", посочи Калън. Той допълни, че предложението на Турция е още валидно. "Не е логично цялата работа да се свежда до техническата страна. Явно е, че стоят политически и икономически интереси. Ние не сме се отказали от програмата Ф-35. Не е лесно Турция да бъде изолирана от нея. Но е необходимо да предприемем общи инициативи за премахване на пречките", заяви Ибрахим Калън. По думите му на заседанието са били обсъдени проблемите във връзка с положението на изток от реката Ефрат, за Идлиб и споразумението със САЩ. "Естествено е, че не бихме позволили разтакаване, разпиляване на вниманието или отклоняване от целта по този въпрос, подобно на това в Манбидж. Изхождайки от сведенията, които ни предоставят американците, ние не можем да потвърдим със сигурност дали районът е напълно сигурен. Ние трябва да се уверим в това от собствените си източници", каза говорителят на турския президент. източник: dnes.dir.bg Още за: доставка изтребители армия Още от: България и свят



